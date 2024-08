La rentrée sans tête ou comment dédramatiser la rentrée en CP

Oubliez les rentrées stressantes et les matins d’angoisse ! Avec “La rentrée sans tête”, le nouvel album signé Susie Morgenstern et illustré par Églantine Ceulemans, la rentrée des classes devient une aventure aussi drôle qu’inattendue. Publié par les éditions Les Arènes, cet album est un concentré de bonne humeur qui parle directement aux enfants du primaire.

L’histoire nous plonge dans la vie d’un petit héros tête en l’air, à la veille de son premier jour de CP. Le matin venu, l’enfant se réveille avec une boule au ventre. Le cœur n’y est pas, et les fournitures non plus ! Pourtant, sa maman lui donne un conseil précieux : “N’oublie pas ta tête”. Ce sera sa seule mission, et il la prend très au sérieux… peut-être un peu trop.

Au fil des pages, on suit cet écolier maladroit qui, à chaque pas, sème des morceaux de sa journée : ici, un crayon égaré dans le parc, là, un cahier laissé derrière un buisson. Mais malgré toutes ses petites catastrophes, l’angoisse s’évapore peu à peu, remplacée par la découverte et la joie d’une nouvelle aventure.

Faire destresser la rentrée aux élèves qui rentrent en CP

La magie de cet album réside dans la plume joyeuse et originale de Susie Morgenstern. Avec son humour bienveillant, elle dédramatise la rentrée et aide les enfants à surmonter leurs peurs : manquer de fournitures, ne pas retrouver ses amis, ou même affronter la cantine. Chaque page est un pas de plus vers la sérénité, le tout enveloppé dans un cocon de bonne humeur.

Les illustrations pétillantes d’Églantine Ceulemans ajoutent une dimension visuelle éclatante à cette histoire. Son souci du détail, mêlé à une touche de fantaisie, fait de chaque scène un régal pour les yeux. Les couleurs vives et les dessins pleins de vie apportent une énergie contagieuse à l’album.

“La rentrée sans tête” est bien plus qu’un simple livre pour enfants. C’est un compagnon rassurant pour tous les petits écoliers, une lecture qui transforme la rentrée en une aventure pleine de rires et de découvertes. Avec ce duo de choc, Susie Morgenstern et Églantine Ceulemans, la rentrée n’aura jamais été aussi amusante !

