Vive la récré ! Le nouveau livre de la collection “je suis en maternelle”

Si vous cherchez un livre qui capte l’énergie débordante des tout-petits, “Vive la récré !” de la collection “Je suis en maternelle” des éditions Flammarion jeunesse est celui qu’il vous faut. Imaginé par Astrid Chef d’Hotel et illustré par la talentueuse Marie Paruit, ce livre entraîne les jeunes lecteurs dans une aventure en plein cœur de la cour de récréation, où chaque instant devient une nouvelle découverte.

L’histoire commence dans une ambiance calme et studieuse. Les enfants, bien installés dans leur classe, s’occupent paisiblement avec des feutres, des dominos, et des coloriages. Mais tout bascule lorsque Maître Blaise fait retentir la cloche, annonçant l’heure tant attendue de la récréation. En un clin d’œil, les petits héros de l’histoire dévalent vers la cour de récréation, prêts à explorer ce nouvel univers plein de promesses.

Les enfants découvrent l’univers de la récré

La cour de récré n’est pas seulement un espace de jeu, c’est un monde d’aventures. Les enfants y découvrent les balançoires, le toboggan, et même un petit potager où ils peuvent observer la nature de près. Mais le moment fort de cette récréation survient quand Maître Blaise décide de sortir les véhicules du garage. Là, l’excitation monte d’un cran. Draisienne, trottinette, vélo : chacun choisit son bolide et se prépare pour une course endiablée. La cour devient alors le théâtre d’une compétition amicale, où chaque enfant se donne à fond, rires et cris de joie résonnant dans l’air.

Ce livre ne se contente pas de raconter une histoire. Il propose aussi un imagier pour enrichir le vocabulaire des petits, ainsi que des activités ludiques pour prolonger le plaisir au-delà des pages. Les illustrations colorées et dynamiques de Marie Paruit capturent parfaitement l’énergie des enfants, rendant chaque scène vibrante et pleine de vie.

“Vive la récré !” est une véritable explosion de bonheur, d’aventures, et de découvertes. C’est le livre parfait pour les enfants en maternelle qui commencent à appréhender le monde qui les entoure, tout en s’amusant. Avec “Vive la récré !”, chaque moment à l’école devient une fête !

