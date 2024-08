L’amour est dans le thé – Tome 4 – Glénat Manga

Partagez





Si l’amour est dans le thé, il est aussi profondément ancré dans le cœur de Chako ! Mais il va falloir continuer à le protéger, car Isshin doit à présent tenir sa promesse. Il part pour Shizuoka afin de travailler dans la plantation, appartenant à son ex-copine, pour la semaine et ne rentrera que le week-end. Chako s’occupera de son côté du travail du thé sur place.

Malheureusement, Jin en profite pour semer le doute sur l’amour que porte Isshin à sa « fausse » fiancée !!

Un nouvel opus de ce shojo, semé d’incertitude sur la relation naissante entre les deux tourtereaux, accentué par la distance.

À retrouver le 28 août 24, chez Glénat Manga. (+14)

Le décor :

Le petit-déjeuner…

Isshin rassemble ses affaires, aidé par Yabuki. Chako, silencieuse, repense au baiser qu’ils ont échangé la veille, et ne peut s’empêcher de rougir. Même si Isshin n’est pas très démonstratif ce matin, elle s’empresse de lui donner le bento qu’elle lui a amoureusement préparé. Mais son amant de fortune n’est apparemment pas très sensible à ce geste. Les questions commencent à se bousculer dans la tête de la jeune femme. Mais, très vite, elle est rassurée. Isshin montre enfin de l’intérêt à son geste en la remerciant…

Il est temps de décoller pour la gare. La petite Futaba insiste pour faire ses adieux à son père, et également pour que Chako l’embrasse. La situation est tendue pour les deux faux amants, mais Isshin lui délivre un tendre baiser… Sur la joue !

Malgré tout, Chako se sent contentée, et commence à penser au travail qui l’attend dans la plantation. Maintenant seule avec son frère, elle devra non seulement s’occuper de la petite Futaba, tout en maintenant la plantation en état. Autant dire qu’elle va avoir un sacré boulot !

Pendant ce temps, Isshin rencontre d’étranges personnages dans le train. Deux garçons ​qui partent eux aussi pour leur travail. En discutant, ils deviennent particulièrement intrusifs lorsque Isshin sort son repas !! Ils veulent savoir comment celui-ci a pu rencontrer une aussi gentille fiancée, et lui pose​nt toutes sortes de questions.

C’est seulement à l’arrivée, accueilli par la directrice de la plantation Shinomiya (son ex) qu’il comprend que les deux hommes vont être ses collègues !!!

Le point sur le manga :

La romance continue dans ce nouvel opus, publié aux Éditions Glénat Manga, mais des entraves sérieuses commencent à apparaître ! L’amour est dans le thé, certes, mais Umebachi Yamanaka décide de nous secouer un peu en mettant l’amour du thé et l’amour tout court en danger !

D’un côté Isshin dirigé par son ex-fiancé. De l’autre, Chako et son ami d’enfance, toujours amoureux d’elle. La séparation a de quoi faire stresser tous les lecteurs, surtout lorsqu’on découvre les méthodes exceptionnelles employées dans cette magnifique nouvelle plantation. Le protagoniste principal, plus que passionné par son nouveau travail, pourrait en oublier sa petite vie dans sa petite plantation familiale !

Le mangaka nous dévoile une autre facette de la manière de traiter le thé. Et c’est particulièrement captivant. Des US d’une plantation traditionnelle, on découvre des méthodes plus modernes, avec des laboratoires de développement, et une production à grande échelle. Le protagoniste principal est totalement plongé dans un « autre » monde ce qui va compliquer ses relations.

La conclusion :

Dans ce nouvel opus, et comme le titre l’indique, l’amour est (d’abord) dans le thé et dans tous les développements qui s’axent autour de ce tome. Le lecteur découvre les méthodes et les multiples applications qui peuvent exister dans la culture du thé. Et c’est pour cela qu’on aime particulièrement cette série publiée aux Éditions Glénat Manga. La découverte d’un univers de coutumes japonaises, et cet amour de la conception d’un bon thé ! Bien évidemment, on est également très attaché aux personnages, et leurs histoires restent au centre de l’attention avec des complications probables dans le prochain tome !!! À suivre…