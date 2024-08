Pringles HOT – Cinq nouvelles recettes très épicées, on adore !

Pringles met le feu aux supermarchés avec cinq nouvelles recettes HOT aux saveurs pimentées à très pimentées. Et comme on aime les défis chez FranceNetInfos, on a accepté de les goûter pour vous donner notre avis. Est-ce qu’on valide ces nouveautés ? Est-ce qu’on a eu chaud en les dégustant ? Est-ce qu’on en voudrait encore ? La réponse est OUI, mille fois OUI !

Pringles – La star de nos apéros… toute saison !

Pringles nous régale avec ses tuiles à base de pomme de terre depuis une cinquantaine d’années. Sa forme reconnaissable qui épouse parfaitement notre langue, transforme notre dégustation en véritable plaisir. D’autant plus que la marque ne cesse de se renouveler en proposant des saveurs inédites de façon à répondre aux goûts de chacun. Et c’est le cas avec cette gamme HOT qui a fait frémir nos papilles dès la première bouchée !

Adeptes de sensations fortes ? Vous êtes au bon endroit !

Pringles a eu envie de sortir de ces recettes dites « classiques » en proposant des tuiles bien plus épicées glissées dans des packagings modernes, hyper attractifs. On reste forcément sur le format iconique, mais les couleurs changent un peu avec ce noir omniprésent où ressortent des flammes prêtes à brûler la moustache de notre mascotte préférée. Et pour savoir dans quoi on s’aventure, Pringles a glissé des piments sur chaque boite – allant de 1 à 3 piments – nous permettant de connaître l’intensité de l’assaisonnement. Soit, de déguster des recettes peu, moyennement et très épicées.

Clairement, si vous n’aimez pas lorsque ça pique, optez plutôt pour les saveurs oignons ou emmental !

Pringles HOT – Et si on dégustait les recettes à l’aveugle ?

Chez FranceNetInfos, on a eu envie de se laisser surprendre en dégustant les recettes à l’aveugle, et ce n’est pas forcément une bonne idée, notamment lorsqu’on commence par goûter une recette à 3 piments. Goutte au nez garantie ! Plus sérieusement, les tuiles sont très, super, méga épicées. On a été agréablement surpris par les différentes saveurs qui, malgré la force des épices en bouche, sont très reconnaissables. Pringles a précisé que les recettes ont été améliorées avec jusqu’à – 50% de sel, et cela se sent dès la première bouchée.

Voici donc les recettes que vous pourrez déguster : « Sour cream », « Chilli », « BBQ Ribs », « Chilli & Lime » et « Cheese ».

Difficile de vous dire celle que nous avons préféré, peut-être bien la recette « Chilli & Lime » qui nous a fait décoller tout là-haut, elle est dingue ! Peut-être qu’elle vous fait envie également ?

Pringles x Crocs – Une marque de plus en plus fun

Nous avions envie de saluer la folie de la marque Pringles qui n’hésite pas à sortir de sa zone de confort pour surprendre les afficionados de sa tuile envoûtante. Très récemment, elle s’est autorisée une collab’ avec la marque (trop cool) de chaussures Crocs qui est délirante ! Au programme 3 modèles uniques à retrouver partout dans le monde : une Classic Crush Boot, une Classic Clogs et une Classic Slides. Sans oublier, des Charms canonissimes et tellement drôles en forme de Mr. Moustache simple et 3D, deux boîtes de Pringles Orgnal et de Pringles Sour Cream & Onion, et la tuile bien entendu.

Et si l’idée est complètement dingue, on ne serait pas surpris qu’elle rencontre un franc succès auprès des fans de l’apéro… Et du confort ! Car n’oublions pas que les renommées Crocs sont aussi funs que confortables, et ça, on valide !

En bref, la marque Pringles en a encore sous le pieds, prête à continuer de nous surprendre avec de nouvelles saveurs et autres idées fantaisistes. Franchement ? On sera au rendez-vous !