Pilot FriXion x Naruto : L’édition limitée de la rentrée 2024 !

Plus que quelques jours pour boucler vos achats de fournitures les amis, la rentrée approche à grands ! Et parmi les stylos que vous serez pressés de mettre dans vos chariots cette année, il y a les effaçables FriXion de Pilot en collaboration avec la série d’animation Naruto Shippûden. Des pépites à l’effigie des héros de la saga qui vont motiver les ado’ à écrire à un rythme effréné… On parie ?

Pilot – Stylos FriXion : Les stars de la copie sans rature

Pilot est clairement la marque spécialiste du crayon/stylo. Pionnière également, elle a réussi à se démarquer avec la star de son catalogue, le stylo effaçable FriXion que nous vous avons présenté plus d’une fois sur FranceNetInfos. Il faut dire qu’il est idéal pour les scolarisés qui – grâce à sa technologie unique à encre thermosensible – seront ravis de rendre des copies propres et sans rature. Pilot propose d’autres matériels, des stylos plus lambdas, des marqueurs, des recharges, etc. Rendez-vous sur leur site officiel pour découvrir tout cela.

Pilot FriXion x Naruto – Une édition limitée !

La force de Pilot ? Réussir à surprendre ses clients en proposant des éditions limitées hyper sympas ! Et c’est encore le cas cette année avec la collection FriXion x Naruto Shippûden qui va ravir les fans du manga. Ils vont adorer avoir entre leurs mains leurs héros préférés : Sasuke, Kakashi, Itachi, Sakura et bien sûr Naruto. Et pour ce faire, ils auront le choix entre deux packs, à savoir :

3 FriXion Ball 0.7 – roller encore gel de pointe moyenne – noir, bleu et rouge

3 FriXion Ball Clicker 0.7 – noir, bleu et rouge

Canon, pas vrai ? On s’y croirait ! En plus, les prix sont très accessibles, on adore ! C’est évident, les ado’ vont avoir du mal à choisir entre un des deux packs. Attention cependant, ils sont en édition limitée. Donc, si vous ne voulez pas passer à côté, dépêchez-vous de vous en emparer.

Et pour se mettre dans le mood de la rentrée, rien de tel qu’une pensée positive prononcée par Naruto lui-même :

« Si vous n’aimez pas votre destin, ne l’acceptez pas. Au lieu de cela, ayez le courage de le changer comme vous le souhaitez. »