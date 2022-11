La situation du bitcoin en cette période de crise

Comment est le marché du Bitcoin de 2020 à 2022 ?

Avant la pandémie, le Bitcoin avait un avenir radieux. Et même au début de la crise du covid-19, la cryptomonnaie a réussi à aller au-delà des espérances avec des cours qui s’envolaient à 130 % durant les premiers mois de l’année 2020. Comme preuve, sa valeur stagnait autour de 47 063,37 aux États-Unis à la fin du premier trimestre malgré un vent de panique chez les investisseurs à l’annonce des périodes de confinement. Puis, l’arrivée de nouveaux investisseurs institutionnels a équilibré le prix en augmentant le niveau de la demande. Mais sachez aussi que le halving a contribué à la hausse du cours du Bitcoin puisque la quantité du Bitcoin diminuait avec le temps. Pour 2022, le Bitcoin a subi un effondrement tout le long de l’année.

Quelles sont les répercussions de la crise sur le Bitcoin ?

La crise du Bitcoin est l’effet de plusieurs facteurs. Les pays tels que la Russie ont par exemple interdit le minage au cours de l’année 2021. Or, il s’agit de l’un des pays abritant le plus de mineurs du Bitcoin. Il est également possible d’évoquer la hausse des taux d’intérêt que les banques centrales adoptent lors des périodes de récession. En clair, faire un emprunt devient donc cher pour les particuliers. À part le resserrement de la politique monétaire, il ne faut pas non plus oublier l’inflation qui touche le monde. C’est cette tendance haussière du coût de la vie qui influence les comportements des vendeurs à reconsidérer le prix de leurs actifs.

Quelles sont les perspectives du Bitcoin ?

Les investisseurs restent actuellement dans l’ignorance quant à la situation du Bitcoin dans le futur. Il existe néanmoins des solutions variées pour gagner de l’argent malgré le contexte économique (crise) comme l’utilisation d’un logiciel de trading. La plateforme Bitcoin 360 ai propose notamment cette alternative aux investisseurs. Mais avant de vous lancer dans le Bitcoin, vous saurez que les financiers prédisent une baisse du cours du crypto à 10 000 $ en 2023.