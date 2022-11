Terra Delyssa – De l’huile d’olive  pour sublimer la cuisine

Terra Delyssa, marque d’huile d’olive, présente le trésor vert tunisien, à travers deux produits forts, entre modernité et tradition. L’huile d’olive Terra Delyssa accompagne les plats français, depuis plus de 15 ans, et ne compte pas s’arrêter là, et aller plus loin encore, avec une traçabilité rassurante, pour les consommateurs.

Terre Delyssa, marque d’huile d’olive tunisienne, présente son or vert au travers une belle gamme de produits. Deux d’entre eux, des nouveautés de cette année, viennent marquer les esprits et accompagner les plats. Il y a l’huile d’olive vierge extra bio en spray et l’huile d’olive vierge extra avec zéro résidu de pesticides, dans les limites de quantifications spécifiées.

Le spray d’huile d’olive vierge extra bio est surprenant et plutôt bien pensé. C’est un aérosol de cuisson, qui offre trois modes d’utilisation, en gouttes, en flux ou en aérosol, permettant de parfumer plus facilement, tous genres de plats. Le spray est vraiment pratique en pique-nique, en bateau, en week-end, en vacances, et même à la maison, car il est rapide et simple d’utilisation. L’huile vient sublimer et accentuer les saveurs des plats, entre fraîcheur et goût. Le produit est issu d’une agriculture biologique, respectant l’environnement. Les olives sont gorgées de soleil et cueillies à la main, pour pouvoir garder toutes les fraîcheurs et leurs saveurs. Avec la solution blockchain d’ibm trust, une plateforme de sécurité alimentaire, un QR code permet de retrouver la traçabilité totale de chaque produit.

L’huile d’olive zéro résidu de pesticides s’offre un nouveau design, plutôt green et nature, en cohésion avec elle-même. Le packaging est plus épuré et clair, offrant un véritable gage de qualité. L’huile d’olive est sans colorant, sans arômes artificiels, sans conservateurs, avec une empreinte carbone mesurée, pour respecter la terre. L’huile d’olive est douce, fruitée et accompagnera tous les plats, préférant, malgré tout, les salades et plats froids, pour retrouver plus facilement toutes les saveurs.

Terra Delyssa est une marque d’huiles d’olive qui s’emploie à améliorer notre quotidien en cuisine, tout en respectant la nature. Pour cela, deux nouveautés ont marqué l’année, le spray innovant et pratique d’huile d’olive extra vierge et la nouvelle bouteille d’huile d’olive vierge extra zéro résidu de pesticides, plus moderne et claire.

