Retour sur le mondial automobile 2022

Très attendu après une longue période d’absence, le mondial de l’auto 2022 a enfin pu avoir lieu. Selon les organisateurs, les objectifs ont été atteints, que ce soit en termes de nombre de visites ou de nouvelles versions de voitures dévoilées par les constructeurs automobiles.

Bilan du mondial de l’auto 2022 en quelques mots

Malgré les différentes contraintes, l’évènement automobile qui s’est tenu à Paris aura quand même réuni près de 400 000 visiteurs cette année. En effet, l’objectif prévu par les organisateurs était d’atteindre au moins 350 000 hôtes. Ce sont des chiffres qui s’avèrent satisfaisants si nous prenons en compte le contexte économique actuel. Une crise peut affecter le taux de participation des marques automobiles et être à l’origine de la pénurie de carburant. À cause de la pandémie de Covid-19, nous avons également eu 4 années blanches. À cela s’ajoute la réduction du nombre de jours d’exposition qui s’est fixé à 7 jours au lieu de 13 jours. Pour rappel, le salon organisé par l’agence Hopscotch au cours de l’année 2018 a pu rassembler 1 million de personnes. La venue des 397 812 convives pour cette 89e édition reflète un franc succès. En partenariat avec la plateforme PFA, Hopscotch a profité de l’occasion pour annoncer le prochain évènement qui aura lieu en 2024 entre le 14 et 20 octobre.

Les nouveautés lors de l’évènement

Même si de nombreux constructeurs automobiles ont été absents, ceux qui participaient ont pris la peine de nous révéler quelques nouveautés. Parmi les plus remarquables durant cette édition, la marque Renault dévoile le modèle 4L sous son nouveau visage. À part cela, nous avons également eu la chance de découvrir une version inédite de la fameuse R5 Turbo 3 E. Toujours du côté des constructeurs français, Peugeot nous fait part de sa nouvelle création, la 408. Même si celle-ci a été présentée bien avant ce salon, elle aura tout de même marqué les esprits. En outre, les voitures hybrides et 100 % électriques ont aussi marqué l’évènement. Il y a, par exemple, Alpine qui nous surprend avec un concept hors du commun à travers l’A110 éternité. La voiture est considérée comme l’une des stars de cette foire.

Les voitures hybrides

De plus en plus utilisée par les usagers, la voiture électrique est en ce moment un modèle pratique. Sur le plan économique, opter pour cette technologie automobile est une alternative efficace. D’un côté, les deux moteurs (électrique et thermique) intégrés dans le capot permettent de réduire la consommation en carburant. Lorsque la voiture roule sous les 50 km/h, elle fonctionne uniquement grâce à la puissance électrique, quand la batterie le permet. Par ailleurs, les dépenses liées aux divers entretiens s’avèrent également minimes. Cela est dû à l’impact du moteur électrique sur les pièces telles que le variateur ou la boite de vitesse, offrant un régime idéal au véhicule. Au niveau confort, la maniabilité, le silence et la fluidité rendent l’expérience de conduite plus agréable. En dehors de tout cela, un des plus grands avantages de la voiture hybrides est sa durée de vie plus longue.