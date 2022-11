Un monde merveilleux de Paul Colize aux éditions HC

C’est avec joie que je retrouve Paul Colize avec son nouveau roman “Un monde merveilleux” paru aux éditions Hervé Chopin.

Après l’univers torturé de “toute la violence des hommes” paru aux mêmes éditions, Paul Colize nous revient avec son nouvel opus que j’ai dévoré en très peu de temps. Cette fois, nous sommes sur un face à face très mystérieux et il nous faudra tous nos neurones pour comprendre ce qui va ou doit arriver fatalement.

Nous sommes en octobre 1973. Le premier maréchal des logis Daniel Sabre, grand géant de 2 mètres à la moustache noire impeccablement taillée, se voir offrir une mission très intrigante. Son supérieur, le RSM Brabant, lui demande de conduire une personne là où elle désirera le tout sans poser aucune question. Est-ce un test qu’il doit passer avec succès pour obtenir sa promotion tant attendue ou est-ce un piège quelconque ? La durée de sa mission ? Il n’en sait rien et il ne doit surtout pas en parler à sa femme, Catherine. Pour finir le tout, il doit être habillé en civil.

Parti d’Allemagne, Sabre doit rejoindre cette mystérieuse personne à Bruxelles à bord d’une mercedes 220 D qu’on a loué à son nom… Il part alors à la rencontre de Marlène, jeune femme à la chevelure flamboyante, qui lui demande d’être à Lyon en fin de journée. Leur voyage va ébranler les convictions de notre premier maréchal des logis mais aussi celles de Marlène. Mais qui est elle et que cherche-t-elle réellement ? Et pourquoi cette mission … ? L’aventure les mènera au travers de l’Europe chercher des réponses à leurs questions.

On se retrouve alors dans un face à face tendu entre deux personnes venant d’un monde différent. Elle, prof de français, habillée comme une princesse guindée, avec sa petite pochette pleins de documents ultra secrets et lui militaire, tiré à quatre épingles, coincé, qui ne comprend pas ce qu’il fait là. Les ordres sont les ordres après tout ? Au fil des jours, ils finiront par faire tomber les barrières mais jusqu’où iront-ils tous les deux ? Et quel est le véritable but de ce voyage ? C’est ainsi que Paul Colize nous rend dingue avec ce suspens insoutenable. On veut absolument savoir qui est Marlène et quels sont ses secrets obscurs.

Le monde est merveilleux. C’est ce que l’on croit en tout cas mais pour peu de temps … Encore un nouveau chef d’oeuvre qui nous tord les boyaux. Bravo.