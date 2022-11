Prima Spatia – L’héritière

L’héritière est le premier tome de la nouvelle série Prima Spatia, des éditions Vents d’ouest. Une bande dessinée de Denis-Pierre Filippi et Silvio Camboni, parue en octobre 2022, qui présente un univers futuriste, astral, pour de nouvelles aventures fascinantes et intrigantes.

Sur un arbre étrange, une créature nommée Alba, tente de s’approcher et de toucher de petits êtres, comme des poissons, dans les airs. Quelqu’un vient l’interrompre et lui demande de descendre tout de suite ! Alba est furieuse, elle avait pris du temps pour que les petites créatures puissent ainsi l’approcher. Puis, elle explique qu’elle ne veut pas que Cyll lui trouve une nouvelle activité assommante et rébarbative ! Cyll lui répond franchement que non, ce qui l’attend est pire. En effet, les parents d’Alba sont en communication holo. La jeune fille descend, tout en suggérant qu’elle en a marre de ce maudit caillou sur lequel elle est obligée de rester. Quelques instants plus tard, dans le véhicule, Alba discute avec ses parents. Le père pense que sa fille avec cet air bougon, fait partie d’un plan pour les faire culpabiliser de la laisser si loin d’eux !

Le récit présente, dans un premier temps, Alba, fille d’un haut dignitaire Athien, qui, à cause de conflits, doit rester loin de ses parents, cachée aux yeux de tous et surtout des opposants. Mais malheureusement, quelqu’un vient sur le caillou, pour la chercher. Elle arrive à s’enfuir avec sa nourrice… D’un autre, il y a l’équipage du vaisseau La Flèche, qui recherche et chasse des créatures stellaires. Des créatures incroyables, gigantesques pour certaines, qui représentent la source économique principale de différentes espèces aliens. La bande dessinée débute plutôt bien, présentant les enjeux et les principaux personnages. L’aventure commence et cela plutôt bien, avec des révélations et des questionnements, quant à l’avenir de la jeune Alba et celui de l’équipage de La Flèche. On suit facilement cette aventure spatiale qui semble prometteuse. Le dessin est très plaisant, avec un trait fluide, travaillé, offrant des scènes spectaculaires à découvrir.

L’héritière est le premier tome de la nouvelle série Prima Spatia, des éditions Vents d’ouest. Un album qui présente une aventure spatiale futuriste, d’étranges personnages et une intrigue qui tient bien la route et semble prometteuse. Affaire à suivre avec le deuxième tome…

