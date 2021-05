La Turquie, destination mondiale de la greffe de cheveux

Devenu de plus en plus populaire, la Turquie est le pays qui compte le nombre le plus élevé d’opération de greffe de cheveux au monde depuis le début des années 2000. La question que tout le monde se pose est vraisemblablement.

Pourquoi les gens préfèrent avoir une greffe de cheveux en Turquie, est-ce simplement parce que c’est bon marché ?

La Clinique du Dr. Serkan Aygın a rassemblé dans cet article des éléments qui déterminent la qualité d’un bon centre de greffe de cheveux pour un résultat réussi.

La place des soins médicaux en Turquie

La Turquie fait partie des rares pays au monde où tous les services de santé sont fournis à tous les citoyens de façon égale et sous la garantie de l’État. Cette situation a conduit à l’ouverture d’hôpitaux dans toutes les villes de Turquie et à l’emploi de milliers de personnels soignants. Selon le rapport de l’OCDE, il y a plus de diplômés en médecine en Turquie qu’en Grèce, en Nouvelle-Zélande, en France et aux États-Unis, avec un taux moyen de 10,6 pour 100 000 habitants. La Turquie se classe au deuxième rang mondial en termes de nombre d’organisations de soins de santé accréditées par JCI (Joint Commission International). D’après le ministère de la santé Turc, c’est plus de 180 000 personnes qui ont eu recours à la greffe capillaire en Turquie en 2019 soit 15 000 personnes par mois ce qui fait 600 personnes minimum par jour.

Le succès de votre greffe capillaire dépend de votre médecin

Lorsque vous recherchez un centre de greffe de cheveux en Turquie, veuillez prendre connaissances de l’expertise du médecin et de l’équipe médicale qui l’entoure. Avec plus de 25 ans d’expérience“ dans le domaine de la transplantation capillaire, le Dr. Serkan Aygın, est parmi les médecins de greffe de cheveux les plus respectés et réputés au monde. Il a accueilli plus de 10.000 patients de plus de 148 pays dans sa clinique à Istanbul.

Combinant une perspective professionnelle et éthique dans le domaine de la santé avec les dernières technologies, le principe de base de la clinique du Dr. Serkan Aygın est d’obtenir des résultats de qualité et naturels. La particularité de cette clinique et la mise en place d’un plan d’opération conçu spécifiquement pour chaque patient. La greffe de cheveux FUE ou DHI“ est une procédure méticuleuse qui demande de l’expérience pour être réalisé correctement.C’est tout un art de maîtriser les techniques Fue et Dhi et ça prend du temps.

L’hypercentralisation de la demande du patient

Au-delà de l’opération en elle-même, le centre de greffe capillaire doit tout d’abord commencer par écouter patiemment vos besoins et envies. C’est ce qui va différencier et mettre en avant la clinique que vous devriez choisir. Un centre capillaire de qualité doit s’intéresser à la demande de son patient en échangeant avec lui dès le départ à propos de ses souhaits en termes de quantité de greffons à transplanter, la zone donneuse et zone receveuse à étudier, la technique de greffe de cheveux, le statut allergique du patient ou l’utilisation de médicaments tout en protégeant les renseignements personnels obtenu. Vous devez absolument être entre de bonnes mains. C’est “ votre opération de greffe de cheveux“, vous pouvez donc vous exprimer librement et facilement sur ce que vous rechercher en termes de résultats. Un interprète de votre langue vous accompagnera durant tout le processus. Il vous aidera lors de l’organisation de votre séjour de A à Z, lors de la réservation de votre hébergement, de vos transferts depuis l’aéroport jusqu’à l’hôtel et à la clinique. La clinique du Dr Serkan Aygin vous propose un séjour clés en main avec la participation de Arpanu Travel – Hotelistan Tourisme, son partenaire certifié par le ministère de la Santé et qui a pour but de faciliter le séjour du patient à Istanbul.