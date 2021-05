Est-ce que le CBD est efficace contre les troubles anxieux

Les troubles anxieux chroniques constituent les problèmes de santé mentale les plus répandus aux États-Unis, puisqu’ils touchent environ France, on que 21% des adultes sont touchés au moins une fois dans leur vie par ces phénomènes. Les femmes peuvent être jusqu’à 2 fois plus visées par ces troubles comparés aux hommes. Cependant, le CBD (Cannabidiol) a montré certaines preuves scientifiques contre les troubles de l’anxiété. Quel lien étroit existe-t-il entre la consommation du CBD, et les troubles anxieux ?

Troubles anxiété et la problématique dominante

En Europe, seuls quelques pays ont réalisé des études nationales à grande échelle sur le sujet de la morbidité psychiatrique. En France, une première enquête a visé le sujet des troubles anxieux chez les jeunes ainsi que les adultes, et les pathologies associées en fonction de plusieurs caractéristiques sociales et démographiques. La proportion totale de troubles anxieux a été à 21,6 %, les troubles d’anxiété généralisés étant le plus répandu 12,8 %. Les femmes, les jeunes et surtout les personnes à faible revenu ont été identifiés comme étant les catégories à plus haut risque. L’épisode dépressif majeur, l’abus d’alcool et la toxicomanie se développent fréquemment avec les troubles anxieux aigus (28,3%, 4,4% et 2,8 % respectivement).

CBD signification et origines

Le cannabidiol ou « CBD » représente un cannabinoïdes parmi plusieurs qui constituent la plante appelée Cannabis sativa. Le second cannabinoïde utilisé fréquemment porte l’abréviation « THC ».. La plante Cannabis sativa contient, avec le CBD associé au THC, plus de 540 substances naturelles.

Les cannabinoïdes, y compris le CBD et le THC, répondent à des récepteurs localisés dans notre cerveau. Le THC produit la fameuse sensation d’ “euphorie” que les gens associent à l’herbe. Cependant, le CBD ne procure pas cette sensation. Bien à l’opposé, il apporte une multitude de bienfaits potentiels pour notre santé comme le CBD contre le stress.

CBD utilisation et lien avec les troubles anxiété généralisés

Les recherches et études en cours valident que le CBD possède divers effets pharmacologiques considérables comme le CBD contre le stress ou le CBD pour dormir. De nombreux scientifiques et chercheurs reconnaissent que le CBD possède des propriétés anti-inflammatoires bénéfiques pour la santé. Cette substance agit en bloquant certaines enzymes qui déclenchent l’inflammation dans le corps.

Une revue scientifique publiée en 2020 dans CNS Drugs a montré que le traitement basé sur les substances CBD diminuait les crises chez les patients atteintes du syndrome de Dravet, qui est un trouble épileptique qui résiste aux traitements administrés. L’une des questions que se posent les médecins et chercheurs actuellement, est de savoir si le CBD peut contribuer à soulager les troubles d’anxiété.

Une revue apparue en 2015 détaille que la substance CBD peut interagir avec plusieurs récepteurs de type cannabinoïde nommés (CB1R), des récepteurs de sérotonine appelés (5-HT1A) ainsi que plusieurs autres parties du cerveau qui s’occupent de régulariser les comportements générés par l’anxiété. Les participants à cette revue, ont utilisé de plus plusieurs preuves cliniques qui démontrent la pertinence du CBD vis-à-vis des troubles anxieux chez les adultes et les enfants, comme :

Les troubles d’anxiété de type sociale (TAS)

Différents troubles de panique (TP)

Les troubles généralisés (TAG)

le syndrome de stress appelé post-traumatique (SSPT)

les fameux troubles obsessionnels et compulsifs (TOC)

Quel CBD choisir et comment le consommer ?

Le dosage qu’une personne prend pour calmer l’anxiété dépend de chaque produit à base de CBD et de la manière dont il est administré. Les modes d’administration du CBD comprennent :

Les sprays

Des capsules

Des gélules

De l’huile ou des fleurs cannabis vaporisées

La méthode d’administration détermine la rapidité avec laquelle les cannabinoïdes démarrent leur effet sur le consommateur. Les effets CBD quant à la consommation par voie orale, comme les huiles, les gélules ou les capsules, démarrent après 30 minutes et jusqu’à 2 heures. apporte un effet à courte durée d’attente. Vaper et fumer de l’huile de CBD ou des feuilles de cannabis produit des effets plus immédiats.

Les personnes peuvent utiliser des produits à base de CBD administrés par voie orale pour soulager l’anxiété toute la journée. Il peut être intéressant de prendre ces produits tôt les matins accompagnés d’un repas. Fumer ou vaper de l’huile de CBD peut apporter une détente instantanée qui peut aider les gens lors de situations particulièrement stressantes, comme un discours.

de l’organisation Mental Health in General Population (MHGP) a montré que les troubles de l’anxiété sont très répandus en France avec une fréquence élevée de comorbidités. Les résultats de cette étude soulignent la nécessité de considérer les troubles anxieux comme une priorité de santé publique en France ainsi que dans d’autres pays européens. Des recherches de plus en plus poussées suggèrent que le CBD peut soulager l’anxiété, le trouble de santé mentale le plus répandu. Les personnes qui prennent actuellement des médicaments sur ordonnance ou des suppléments peuvent consulter un professionnel de santé avant de consommer du CBD.