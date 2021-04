La vie secrète des chats – Deux guides des éditions Larousse

La vie secrète des chats est une collection des éditions Larousse, qui propose, à travers deux guides, les conseils de l’émission du même nom. Deux ouvrages pour éduquer en douceur, découvrir les secrets, décrypter les humeurs, apaiser les angoisses, veiller à la santé de ces adorables félins.

Le guide pratique présente, après deux préfaces et un sommaire complet, une introduction dans laquelle il est expliqué que les chats sont fascinants et adorables. Mais pour pouvoir en accueillir un, il est primordial de savoir certaines choses. Ainsi le livre propose d’apprendre à choisir son chat et à vivre avec, afin que chacun trouve sa place et son bonheur. Des conseils pratiques et un accompagnement sont donnés pour permettre de résoudre d’éventuels problèmes, avec l’équipement nécessaire, le coin repas, le coin toilettes, l’alimentation… L’éducation est aussi au cœur de ce guide, avec, là encore, des conseils et astuces pour prendre soin de lui, de son corps, de sa santé et de son esprit. Enfin, il est surtout conseillé de jouer à deux, pour passer de bons moments de complicité et de bonheur.

Le guide psy débute de la même façon, avec préfaces, sommaire et introduction, avant de retrouver tous les conseils et les astuces, pour connaître son chat, bien le choisir, l’éveiller et le faire grandir, afin qu’il puisse aussi trouver son bonheur. Un livre est adapté et simple à suivre pour pouvoir décrypter les humeurs des félins, découvrir ses secrets, apaiser ses angoisses, partager des moments complices, pour dialoguer ensemble et trouver la recette du bonheur. Les paragraphes sont courts, précis, intéressants et enrichissants, pour connaître et comprendre son chat, afin qu’il s’épanouisse à la maison et au sein de la famille. Les astuces et conseils sont nombreux, pour aider à parler au chat et instaurer une communication, entre frottements, silences, ronronnements, changements d’attitudes…

Les deux guides La vie secrète des chats, des éditions Larousse, inspirés de l’émission du même nom, proposent de retrouver de nombreux conseils et astuces, pour éduquer avec douceur son petit félin, découvrir ses secrets, décrypter ses humeurs, pour mieux lui apporter le bonheur.