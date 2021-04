Les Omniscients – Les autres

Les autres est le deuxième tome de la nouvelle série jeunesse, des éditions Le Lombard, Les Omniscients. Une bande dessinée de Vincent Dugomier et Renata Castellani, parue en avril 2021, qui présente la suite des aventures de ces cinq adolescents exceptionnels.

Dans le Connecticut, près de Kent, dans une contrée verdoyante, à moins de deux heures de New York, les cinq adolescents au pouvoir absolu se ressourcent. C’est dans un cadre enchanteur, qu’ils continuent de vivre, loin de tous et de la grande ville. Ambèr tente d’allumer un feu, avec une technique ancienne, et le frottement de deux morceaux de bois. Malheureusement, elle n’y arrive pas et s’énerve. Puis, elle se demande qui d’eux a eu l’idée stupide de faire un repas en mode survie ! James prend le relais, tentant de calmer Ambèr. Il tente donc à son tour d’allumer le feu. Il y va calmement, tout en pensant à faire tourner la vrille le plus vite possible avec l’aide de l’archer. Un peu plus loin, dans la forêt, Albert et Diego sont partis chercher le repas. Les deux garçons sont tombés sur un joli cervidé. Albert trouve la vision jolie, tandis que Diego se demande s’il n’aurait pas pu lancer son couteau…

Les cinq adolescents sont dans un endroit idéal pour se retrouver, se connaître et rompre avec le stress du quotidien. Les cinq omniscients se reposent après leurs mésaventures avec les agents malintentionnés de FBI. Aussi, autour d’eux, cachés des agents les surveillent et les protègent de tous dangers. Dangers qui rôdent car certains hommes sont toujours après eux, entre autres. En effet, avec les visons de plusieurs d’entre eux, des dangers semblent apparaitre, notamment d’autres adolescents omniscients qui veulent pénétrer dans le building réputé inviolable, abritant le centre de télécommunication le plus important du monde. A côté de tout cela, chacun, plus ou moins, semble développer son don en plus, avec quelques moments de pause. La bande dessinée est plaisante à découvrir, avec les évènements qui se mettent petit à petit en place, et quelques surprises et rebondissements. L’aventure est haletante, les personnages attachants et forts, pour cette série originale, entre action et humour. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait fluide et vif, des personnages expressifs et un bel univers graphique.

Les autres est le deuxième tome de la série jeunesse Les Omniscients, des éditions Le Lombard, qui présente la suite des aventures de ces cinq adolescents détenant le pouvoir absolu, ainsi que de nouveaux dangers et menaces à venir…