Une jeune marque de montres reçoit un prix pour son site e-commerce

Considéré comme étant l’un des plus prestigieux prix dans le domaine du digital au monde, CSS Design Awards célébrait jeudi dernier le nouveau site internet e-commerce de la marque de montres de luxe Apose.

La marque qui vend en ligne des montres de luxe fabriquées en France a en effet procédé à une refonte intégrale de sa boutique en ligne en vue du lancement de sa première collection. Une réalisation qui a été confiée à Mars Rouge, une agence elle aussi française.

Apose, la marque de montres à contre-courant des tendances de l’horlogerie

À contre-courant des tendances actuelles du monde de l’horlogerie, la marque française Apose revient à la pureté des montres haut de gamme. En dix ans de collaboration au sein du Swatch Group (Oméga, Hamilton, Longines, etc), les deux fondateurs d’Apose originaires de Mulhouse en Alsace, le designer Didier Finck et le physicien Ludovic Zussa, sont parvenus à une conviction qui a fait naitre Apose : la création horlogère est basée sur une surenchère de technologie et de finitions précieuses au détriment de l’élégance à la française et de la fonction première d’une montre : donner l’heure.

Les deux créateurs se sont lancés le défi de penser, concevoir, fabriquer et assembler ces montres en France. Élégance rime avec exigence et la marque Apose l’a bien compris en fabriquant des montres au mouvement automatique Newton, avec 44 heures de réserve de marche, labellisé « Swiss made » récemment créé par la manufacture indépendante Soprod qui fabrique les composants dans le Jura suisse et français. Sur les 11 artisans sélectionnés par la jeune marque, 9 sont français.

Site web du jour du CSS Design Awards

Le site CSS Design Awards est un lieu de reconnaissance important pour les gens du milieu du web de partout à travers la planète. Se décrivant elle-même comme « un point de rencontre où les professionnels du design digital du monde entier trouvent l’inspiration, partagent leur savoir-faire et leur expérience, se rencontrent et échangent des critiques constructives », la plateforme CSS Design Awards regroupe un jury international constitué de professionnels de l’industrie de la création web. Il a pour mission de souligner chaque jour l’excellence de projets web qui se démarquent par leur créativité et leur innovation.

Un site e-commerce qui transpose l’expérience physique sur le digital

Convaincre les internautes, fasciner les concurrents et captiver le grand public : la nouvelle vitrine digitale e-commerce d’Apose a été pensée comme le premier site BtoC dans lequel la navigation s’inspire d’un tableau de bord. Sur le site Apose, tout est fait pour vivre une expérience shopping inoubliable, ouverte, en rupture avec les codes habituels. L’identité du site répond aux codes du luxe et du langage de la marque. La fluidité et l’élégance du site présagent de la qualité du produit.

De la page d’accueil au panier, une expérience utilisateur optimisée

L’agence Mars Rouge a particulièrement mis l’accent sur l’expérience utilisateur afin d’offrir à chaque internaute une navigation plus rapide et surtout plus intuitive. Une réelle expérience shopping qui reflète le sentiment d’accompagnement, de fluidité et d’expertise de la marque Apose.

Réinventer les codes graphiques de l’horlogerie

L’objectif principal du travail de l’agence sur le site Apose était de repenser graphiquement sa boutique en ligne en adoptant un design moderne, simple et élégant. L’agence a fait pour cela évoluer l’image de la marque en jouant avec des animations et des codes inspirants et rassurants, tirant vers un univers élégant.

Mars Rouge, des artisans du web

Avec la crise liée à la Covid-19, 45 % des acteurs de la filière de la communication ont perdu, en juillet et août, plus de 25 % de leur chiffre d’affaires par rapport à 2019, et la tendance ne s’est guère améliorée depuis. « Il est évident qu’en raison de la Covid-19 nous avons eu une dose d’incertitude face aux projets à venir, mais surtout face à la nouvelle réalité du télétravail. » explique Julien Di Giusto, le fondateur de l’agence. Cherchant à recréer le plus possible l’ambiance amicale et conviviale du bureau, l’équipe de Mars Rouge a mis les bouchées doubles pour s’adapter à cette situation singulière. Et il va sans dire que la recette a porté fruit. « C’est une année record du côté de la demande. On ne va pas se le cacher », renchérit Julien Di Giusto. Même à distance, l’agence a su livrer les projets de façon assidue et passionnée, comme elle a toujours eu l’habitude de le faire par le passé.

L’agence qui se décrit elle-même comme une équipe d’artisans très reconnaissants de pouvoir développer des projets avec passion. « On va continuer à chercher le feeling avec des entreprises qui ont envie de travailler avec nous. Le défi aujourd’hui, c’est de trouver le bon client qui a envie de faire du vrai digital et de rallier son expertise à la nôtre, qui elle, est du domaine de la créativité et de la stratégie web », conclut-il.