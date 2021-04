Marqués – Le cocktail molotov des Éditions Ankama

Partagez





Pablo et Marta sont deux enfants sacrifiés. Victime de la violence de leur beau-père, ils se sont élevés seuls au milieu du chaos familial. Marqués aux Éditions Ankama, raconte, dans ce one shot, leur « survie » d’adolescents, dans un quartier de Barcelone, où les possibilités de s’en sortir rapidement, se résume à dealer ou combattre !

Un drame familial dont la noirceur remue, paru le 16 avril 21 !!

Le décor :

Un appartement pourri … Marta essaye de réveiller sa mère, incrustée dans le canapé, après sa dose journalière. L’heure est grave, car, une fois de plus, son beau-père a pété les plombs. Il a chopé Pablo, et avec son dermographe, est entrain de le « marquer » … Marta, petite mais courageuse, s’interpose en vain. Il lui balance une volée en travers la figure, et elle atterrit inerte contre le mur. Son visage empreint d’une balafre qu’elle gardera à vie, et inconsciente, bercée par le son du dermographe.

Quelques années plus tard … Dans la salle de boxe, Pablo est confronté à un des meilleurs combattants professionnels du pays et il s’en sort comme un chef ! Sa puissance et sa rapidité impressionnent son entraîneur, qui lui propose une nouvelle fois d’intégrer la fédération sportive, mais il refuse.

Malgré leur enfance difficile et leurs « cicatrices » indélébiles, le jeune homme et sa sœur Marta ont trouvé leur « rythme ». Il ramène à manger à la maison, en aidant dans un magasin d’alimentation. Tandis que Marta pratique la thanatopraxie. Leur appartement n’est pas un palace, mais cela suffit à les « maintenir » dans le droit chemin …

Enfin … c’est ce que pense Marta. Elle n’imagine même pas combien la haine qui ronge son frère va le faire dévier de tout ce qu’elle a construit pour le « protéger » jusqu’à présent …

Le point sur la BD Ankama :

On ne mesure jamais assez combien des sentiments refoulés dans l’enfance peuvent impacter une vie. Avec ce titre aux multiples sens, Marqués, les auteurs Damian Campanario Hernandez et Javier Hernandez Guererro nous servent un drame familial lourd de sens. Marqués dans la chair, comme dans l’âme … Imprégnés à jamais de toute la haine avec un tatouage effrayant. Mais unis dans l’adversité de leurs vies. Deux enfants traumatisés dont l’un essaye de « rétablir » la balance et l’autre s’entête inconsciemment à la détruire. Un parallèle entre l’amour « manqués », le pouvoir de l’humiliation, le combat pour retrouver une vie « normale », avec un rapport à la mère bien présent.

Déjà habituée au style de Damian, agité et nerveux dans « The Killmasters » , celui-ci s’adapte une nouvelle fois à ce scénario mêlant cruauté et violence.

Ma conclusion :

Un one shot qui vous frappe, comme les coups de poings de Pablo, avec violence. Marqués aux Éditions Ankama raconte une sorte d’« ensauvagement » familial : grandir avec une haine profonde et insidieuse. Le tout tourbillonnant avec une étonnante symétrie dont il faut sortir malgré tout pour faire un choix final : la haine ou l’ amour. Un choix guidé par une vie qui malmène ses “ouailles” !