Avec l’arrivée du printemps, les journées sont plus longues, plus agréables et on ressent des envies d’évasion. La crise sanitaire rendant les week-ends hors de notre territoire compliqué, c’est le moment idéal pour découvrir la nature et les paysages qui nous entourent. Et rien de tel que de profiter des beaux jours pour faire de la randonnée. Au programme : découverte de la faune, de la flore et pratique d’une activité qui s’adapte aux envies de chacun.

Découverte de paysages uniques

La floraison au printemps

La randonnée est une activité mêlant à la fois sport, découverte et observation de ce qui nous entoure. Si vous partez à la montagne, vous aurez l’occasion de découvrir de superbes paysages. Vous pourrez voir les sommets enneigés, la disparition progressive des névés, les alpages qui reverdissent et l’apparition des premiers bourgeons. Certaines fleurs comme l’anémone, les lis des Pyrénées ou encore le rhododendron commencent à fleurir entre avril et mai et le restent jusqu’à l’été.

La randonnée pendant les beaux jours est l’activité parfaite pour vous balader sur les sentiers dédiés à cette activité tout en découvrant la flore qui vous entoure. Ces paysages uniques changeront rapidement avec l’arrivée de l’été et certaines fleurs ne fleuriront plus avant l’année suivante.

Le réveil de la faune

Si le printemps permet l’observation d’une flore unique, il en est de même pour la faune. À la montagne, les beaux jours sont aussi synonymes de la fin de l’hibernation pour certains animaux. Avec un peu de chance, vous aurez par exemple l’occasion de croiser des marmottes. Ces petits mammifères finissent leur hibernation et sont de nouveau observables dans les montagnes à partir de début avril.

Vous pourrez également voir des aigles, des bouquetins, des chamois ou écouter les coqs de bruyère. Ces oiseaux présents dans les Pyrénées, le Jura ou les Vosges se cachent en hiver et réapparaissent aux beaux jours. Ce sont des animaux très discrets que vous pourrez entendre chanter au printemps lors de la période de la reproduction.

Préparation de la randonnée pendant les beaux jours

Organisation de la randonnée

Véritable promenade de santé ou simple balade familiale, la randonnée s’adapte à tous les profils. L’avantage du printemps est son climat, parfait pour marcher de longues heures sur les sentiers balisés sans trop souffrir de la chaleur ni du froid. Avec des journées de plus en plus longues, il vous sera possible de profiter pleinement de votre temps libre, notamment tôt le matin ou le soir.

Vous pouvez planifier des randonnées pédestres de quelques heures, à la journée ou même sur plusieurs jours avec nuit en bivouac ou non. Les refuges de montagne ouvrent pour la plupart pendant cette période.

Avec plus de 180 000 kilomètres de sentiers balisés en France, vous avez l’embarras du choix pour trouver les circuits qui vous correspondront le mieux.

Choix des vêtements pour randonner

Même si l’hiver a laissé place au printemps, le beau temps n’est pas pour autant synonyme de chaleur. Il est important de ne pas partir en randonnée sans l’équipement adéquat. Pour les journées où le temps est modéré, privilégiez les vêtements à manches longues ou les t-shirts avec une veste polaire. Il peut également être utile d’emporter une veste imperméable en cas de pluie. Au niveau du bas, vous pouvez choisir un pantalon léger.

Enfin, les éléments à ne pas négliger sont les chaussures de marche, indispensables lors de toutes vos randonnées. Pour vous aider à bien les choisir, vous pouvez consulter le guide complet de la chaussure de randonnée.

Vous l’aurez compris, la randonnée pendant les beaux jours est la période idéale. Vous pourrez observer les différents animaux autour des sentiers balisés, voir la floraison des fleurs et la disparition des névés. Vous pourrez profiter d’avoir la montagne presque pour vous tout seul pendant de longues journées où il est agréable de marcher pour se détendre, se ressourcer et pratiquer une activité physique.