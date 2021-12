L’Amour c’est mieux que la vie, un film de Claude Lelouch

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE est un regard sur la vie, l’amour et la mort filmé avec la maestria de Claude Lelouch, les acteurs, Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan, Philippe Lellouche nous emmène dans une histoire entre le réel et le surnaturel. La mort n’est-elle pas surnaturelle ?

Cinquantième film de Claude Lelouch et premier film d’une trilogie. Alors que les discours ambiants nous parlent de haine, Claude Lelouch ose parler d’amour et avec quel brio !

Bande Annonce du film L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE

Synopsis du film L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE

Gérard, Ary et Philippe, à leur sortie de prison, se demandent si l’honnêteté n’est pas la meilleure des combines. Inséparables et vertueux, depuis vingt ans, Gérard est condamné par un mal incurable et ses deux amis veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour… car Gérard a toujours répété que l’amour, c’est mieux que la vie.

Rencontre avec l’équipe du film L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE

FrancenetInfos a participé à une projection du film L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE au cinéma Les 3 Palmes à Marseille ce 16 décembre 2021, puis à une rencontre avec la Presse avec Claude Lelouch et Xavier Inbona (Jésus)

Claude Lelouch

Les personnages des films de Claude Lelouch

« J’ai filmé des êtres humains, ce ne sont ni des super-héros, ni des super-salauds. Ils sont capables d’héroïsme. Je travaille avec le plus grand scénariste qui s’appelle « la vie ». Il ne demande pas d’être au générique » J

La grande famille des acteurs de Claude Lelouch

« Je me suis aperçu que je n’avais qu’un seul film, que tous les personnages de mes films n’appartenaient qu’à une seule famille. Comme j’ai eu la chance d’être l’auteur de presque tous mes films, à part les misérables, je me suis dit que j’allais la reconstituer avec cette trilogie ».

Robert Hossein

« Il a tourné 3 semaines avant de mourir. Il est venu de Vittel, il était en pleine forme. Ça a été le 1er jour de tournage. »

S’adapter aux circonstances

« Vous pouvez voir que le COVID s’est invité dans le film. Dans tous mes films événement

L’aventure c’est l’aventure, c’est ma réponse aux événements de 68 »

Le film devait être tourné sur un bateau en Méditerranée, et puis la veille du tournage, un membre de l’équipe a été positif et on n’a pas pu monter à bord. J’ai décidé que le tournage se ferait à Paris. Le « grand scénariste » s’est invité dans le film.Je m’adapte aux circonstances. Si il pleut, la pluie s’invitera dans le film ».

Pourquoi ce film

« J’ai fait ce film pour mes enfants – j’ai sept enfants et huit petits-enfants- pour essayer de leur dire ce que la vie m’avait donné et appris. Dans ce film, j’ai essayé de mélanger le rationnel et l’irrationnel qui est la grande dualité de chacun d’entre nous. »

« Ce film est une déclaration d’amour à la vie »

La mort

Il faut l’accepter, c’est la seule certitude que nous avons tous. La vie est un film Hitchcock, c’est un suspens, quand va t’elle arriver ? On vit avec cette épée de Damoclès sur la tête.

Vue sur les catastrophes naturelles

« Toutes les grandes catastrophes de l’humanité ont été positives ; les guerres, les cataclysmes. Si vous regardez, il n’y a pas une catastrophe qui n’a pas servi à faire des progrès. Même le Covid font partie de ces choses qui à un moment donné vont être positives : c’est la première fois dans la terre entière, on parle de la même langue, on parle le Covid, il n’y a pas eu une nation qui a été épargnée. D’habitudes, quand il y a des guerres mondiales, il y a des pays qui ne sont pas touchés. Mais là, pour la première fois dans l’histoire du monde, le monde entier a été touché et, aujourd’hui nous avons tous un ennemi en commun : le COVID. Il y a 7 milliards de personne qui vont le combattre. Pour tous ceux d’entre nous qui vont passer au travers du Covid, ça va nous permettre d’inventer un autre monde dont on a besoin, sinon on va foutre le paradis en l’air. On est au paradis est on va le foutre en l’air. Tout ce que je vous dit, ça ne concerne que moi. Je ne détiens pas la vérité »

Apprécier encore plus lorsque l’on fait les choses pour la dernière fois

« Jacques Brel est venu me voir quelques temps avant sa mort. Je commande deux bières. Il se met à déguster sa bière et l’apprécie particulièrement. Je lui demande la raison. Il me dit « c’est peut-être la dernière que je bois et que depuis je fais les choses pour la dernière fois, j’apprécie tout beaucoup plus ». Je me suis dit, il faudra que j’en parle dans un film. Lorsqu’on pense que c’est la dernière fois, on apprécie vraiment. On apprécie plus le présent. Le bonheur passe par le présent, par la dégustation du présent.

Importance de la musique

« Pour moi, la musique est le langage de Dieu ; C’est un langage universel, c’est le divin. Moi je sais que quand je ne vais pas bien, le premier médicament que je prends c’est écouter de la musique et en général, je n’ai pas besoin d’aller chercher des antibiotiques. Le rationnel nous fait rire et pleurer, la musique nous donne la chair de poule »

Références d’autres films

« Je n’ai pas pris « un homme et une femme » puisqu’il y a déjà 3 épisodes.

Je suis parti des films qui ont laissé des traces, il y a « la bonne année », « L’aventure c’est l’aventure », « les uns et les autres ». On va retrouver les descendants de ces films. »

Xavier Inbona

« C’est la seconde fois que je tourne avec Claude. Il ne faut pas trop se préparer, Claude joue avec le plus grand scénariste (ndlr La vie) donc, on ne sait pas ce qu’il peut se passer sur une scène, des éléments imprévus peuvent changer le scénario. Il faut accepter de se laisser faire. »

En conclusion

Un très TRES TRES bon film dans lequel on se laisse porter par de très bons acteurs et une réalisation sans faille. Il est plein de bienveillance et se pose les questions essentielles : la vie, l’amour, la mort.

Vivement la suite !

Fiche du film L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE