Ital Passion – Des produits italiens et festifs

Ital Passion, regroupe différentes marques italiennes, proposant des produits culinaires de qualité, fabriqués en Italie. Des saveurs italiennes, qui viennent sur les tables françaises, et cela même pour les fêtes. En effet le Panettone, célèbre dessert italien, accompagné d’un vin pétillant Asti, sauront apporter leurs notes festives.

Ital Passion est spécialisée, depuis 2002, dans les produits d’épicerie sèche italiens. Aujourd’hui plus de 300 références sont à retrouver à travers différentes marques. On retrouve la marque Toscoro pour les vinaigres et crèmes, Florelli pour les huiles, sauces et conserves, Artesani pour les pâtes, riz et biscuits salés.

Ici, c’est la marque Dolcioso, qui propose des desserts et sucreries, qui présente, pour les fêtes, un délicieux Panettone. En effet, pour les fêtes de fin d’année, la Lombardie s’invite avec le Panettone, célèbre dessert de la péninsule italienne. Un produit authentique de la tradition gastronomique milanaise, dans une version pur beurre, pour cette année.

Le gâteau est un symbole de moments chaleureux et conviviaux, parfait pour les fêtes. C’est une brioche haute, truffée de raisins secs, de fruits confits, et de zestes d’agrumes. Il y a aussi, et bien évidemment, de la farine, des œufs, de l’eau, une pincée de sel, de levain et du beurre. Cette année, le Panettone est un peu plus gourmand, onctueux, doux, avec cette recette pur beurre savoureuse.

Pour accompagner le Panettone, la marque Andrea Berro propose de déguster un Asti doux. Un vin pétillant, originaire du nord de l’Italie, parfait pour les tables festives. Le vin est doux, fruité, et accompagne parfaitement les desserts, comme le tiramisu ou le Panettone. Les bulles sont légères et agréables. De plus le vin pétillant a un faible degré d’alcool, mais reste à consommer frais, avec modération.

Le groupe Ital Passion, s’invite sur les tables de fêtes françaises. Il y a un Panettone pur beurre savoureux et doux, un gâteau incontournable italien, pour des moments conviviaux. Il y a aussi le vin doux pétillant, Asti, à déguster avec modération, en accompagnement du Panettone.

Le groupe Ital Passion est à retrouver par ici, et leurs produits dans les moyennes et grandes surfaces.