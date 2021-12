MYM Fans : pourquoi ouvrir un compte sur ce réseau social

Créé en 2O19, MYM fans est un réseau social qui a connu un succès impressionnant en France. Il est même qualifié par certains comme étant l’un des meilleurs réseaux sociaux. Avec les nombreux avantages qu’il offre à ses utilisateurs, il n’y a rien d’étonnant à son ascension fulgurante. Si vous recherchez des raisons de vous inscrire sur cette plateforme, mais que vous n’en avez pas encore trouvé, lisez cet article.

Accroître ses revenus financiers

Le premier atout de MYM Fans, c’est son caractère payant. En effet, la grande majorité des personnes qui décident d’y créer un compte le font dans le but d’accroître leur revenu. Ces créateurs de contenus n’hésitent pas à inviter leurs fans acquis sur les autres réseaux à venir s’abonner à eux sur cette plateforme. Et cette stratégie s’avère payante, car les vrais fans paieront pour découvrir plus d’informations sur vous. Bien sûr, ce ne sera pas suffisant si vous désirez réellement vous faire connaître sur la plateforme. Vous vous demandez donc comment se faire connaître sur MYM ?

Alors, c’est très simple : pour vous faire connaitre, vous devez nécessairement créer des contenus de qualité. Car plus vos vidéos seront qualitatives, plus cela suscitera de l’intérêt chez vos fans et fera vivre votre communauté. Mais, si vous ne vous sentez pas l’âme d’un modèle, vous pouvez devenir ambassadeur. Grâce au système de parrainage, vous percevrez 10 % sur chaque abonnement de vos filleuls.

Avoir une meilleure visibilité

Si vous cherchez à avoir une meilleure visibilité, alors MYM fans est un bon point de départ. Concrètement, MYM Fans vous permet de rendre vos activités et votre marque plus visibles. En d’autres termes, MYM Fans vous permet :

la constitution d’une meilleure communauté ;

la monétisation de vos contenus ;

d’acquérir de la notoriété.

Ainsi, grâce à MYM Fans, vous avez la possibilité de rencontrer de nombreux créateurs et de signer des partenariats professionnels.

Comment ça marche ?

Lorsque vous décidez de créer un compte sur MYM Fans, vous bénéficiez automatiquement de la protection juridique. Cela signifie que vos contenus visuels sont protégés et qu’on ne peut les copier pour les utiliser à d’autres fins. Par ailleurs, tout est mis en place sur la plateforme afin que les échanges soient cordiaux.