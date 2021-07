L’assassin des petits carreaux est un récit complet, de Nathalie Ferlut et Oburie, paru aux éditions Delcourt, en juin 2021. Une bande dessinée qui présente l’enquête singulière d’une jeune exilée russe, veuve et alcoolique, qui veut prouver que sa voisine et amie ne s’est pas suicidée.

1921, à Paris, rue des petits carreaux, une jeune femme achète le journal, avant de rentrer dans un immeuble et de le remettre à Madame Citre. Dans la cour, elle salue tout le monde, le neveu de la concierge, l’inspecteur Le Rognon. Lorsqu’elle passe dans les étages, devant chez Ania, elle lui rappelle qu’elles doivent sortir le soir-même. Elle frappe à la porte, pour que sa voisine lui ouvre. Mais Ania reste chez elle, elle ne veut pas sortir et affirme qu’elle n’a rien promis. Renée insiste, expliquant qu’Ania va passer toute sa vie dans cet appartement sombre, enfermée avec des photos et des costumes, jusqu’au jour où elle sera morte ou vieille. Ania lui demande de s’en aller, en jetant une bouteille, expliquant qu’elle est malade. Renée finit par se retirer. Ania est sur son lit, avec un verre à la main, elle parle à son défunt mari, partie quatre années plus tôt.

Le lendemain, Ania qui était prête à rejoindre son époux, se réveille en sursaut, elle vomit et semble avec des flashs étranges. Dans la rue, elle découvre le cadavre de son amie et voisine Renée. Alors qu’elle affirme que ce n’est pas un suicide, à la police, qui ne semble pas vouloir croire une jeune femme ivre, Ania décide de mener l’enquête, en commençant par regarder dans l’appartement de la morte. Ainsi débute une trépidante enquête, pour la veuve qui n’est jamais sortie de chez elle. La bande dessinée est dense et pleine de rebondissements, de rencontres pour l’héroïne au tempérament de feu, qui offre ainsi quelques scènes amusantes. La jeune femme est attachante, touchante et déterminée, recluse qui va devoir aller de l’avant pour aussi réapprendre à vivre. Le dessin est plaisant, avec un trait fin, dynamique, des personnages expressifs et un graphisme assez doux.

L’assassin des petits carreaux est un one shot, des éditions Delcourt, qui présente l’enquête singulière d’une jeune exilée russe veuve et ivre, qui va révéler le caractère fort de cette jeune femme bien décidée à prouver que la mort de son amie et voisine n’est pas un simple accident !