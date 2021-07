L’agenda 2021-2022 dont tu es le héros

C’est aux éditions 404, qu’est paru, en juin 2021, un agenda scolaire inédit, Dont tu es le héros. C’est une année pleine d’aventures qui s’annonce, avec chaque mois des énigmes à résoudre, des défis à relever, des décisions à prendre, pour récupérer des artefacts.

L’ouvrage débute avec les présentations, les informations personnelles, les personnes à prévenir en cas d’urgence, et les loisirs préférés. La liste des professeurs et des matières est à compléter, tout comme les emplois du temps. Un calendrier, une carte administrative, la liste des départements, un tableau des congés scolaires viennent compléter l’agenda, avec ces informations classiques et indispensables. Ensuite, les écoliers sont invités à plonger dans une quête, une année particulière, où ils vont pouvoir vivre une aventure fantastique qui les mènera hors du Royaume de la Vallée Verte et aux quatre coins du monde. Pour cela, il va falloir lire le texte qui se trouve au début du mois de septembre…

En effet, une première double page, au début du mois de septembre, propose de débuter l’aventure, présentant l’intrigue. Une quête à mener, dans le Royaume de la Vallée Verte, dans laquelle une terrible catastrophe vient de se produire : le grand spectre magique, qui protège le royaume, a été volé ! Pour le retrouver, il va falloir retrouver des artefacts, tout au long de l’année scolaire, à travers différentes missions, énigmes et défis. Chaque jour permet d’avancer dans l’aventure, avec des petits paragraphes à lire et à suivre. Des pages entières proposent différents défis et énigmes, pour s’amuser et progresser dans les quêtes. Au-delà de l’aventure à vivre, l’agenda est complet, permettant de noter correctement les leçons et devoirs à faire et réviser, avec une page par jour, sauf pour le week-end. Les solutions et l’inventaire des objets à trouver sont à découvrir à la fin de l’ouvrage.

L’agenda dont tu es le héros est un ouvrage inédit, des éditions 404, qui propose un agenda scolaire aux apparences classiques, avec tous les éléments nécessaires pour suivre une année scolaire, mais plus encore, une aventure est à vivre, avec une quête à poursuivre, un royaume à sauver, des artefacts à trouver.