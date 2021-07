Klaw tome 13 : Amour(s), début du nouveau cycle – Éditions Le Lombard 

Partagez





Déjà le cinquième cycle de cette série comportant 13 tomes à présent, avec ce titre : Amour(s). La série Klaw raconte le parcours des Dhizis. Ces êtres exceptionnels qui peuvent se transformer en animal du zodiaque Chinois, et acquérir un pouvoir donné !! Mais, quelquefois, rien ne change : on ne peut pas échapper à sa « notoriété » surhumaine, lorsque mafia et chaos sont de la partie !!!

Un treizième tome, débutant le Cycle 5, disponible depuis le 25 Juin 21 aux Éditions Le Lombard.

Le décor :

Chicago …. Ancienne maison des Tomassini … Les choses ont bien changées dans la maison d’Ange depuis qu’il est parti, et que son Dhizi tigre appartient à présent Tiago. Aussi, il y vit avec Amélia, dont il est follement amoureux, et Paula ! Comme une petite famille bien normale, la jeune fille va au collège et se passionne pour la bande-dessinée. Elle en a d’ailleurs créée une, racontant leur histoire, ce qui lui permet d’être en « compétition » affective et amicale avec Maxime, un mec de sa classe !!

Il est gentil mais il ne capte pas grand chose aux « signaux » amoureux qu’elle envoie !!!

Pendant ce temps, Ange s’est mis au vert ! Il a retrouver la forêt qui l’a vu évoluer et maîtriser son premier dhizi. La nature s’étend a perte de vue, et il n’a que rarement contact avec la civilisation. Rarement, car, lorsque l’assaisonnement de son omelette manque, il est bien obligé d’aller faire quelques courses en ville !!! Heureusement, arrivé prés de la route, il tombe sur la voiture du shérif Maurel qui l’accompagne jusqu’au drugstore.

C’est là que les choses commencent à se gâter …

Le point sur la BD :

Treizième tome de cette série mirifique, aux Éditions Le Lombard, dont on ne se lasse pas ! Avec le scénario d’Antoine Ozanam, on suit les aléas de la vie, l’évolution, les changements de Dhizis avec intérêt, mais surtout, on se passionne pour cet « Ange » et les mystères qui entourent toujours tout cet univers mafieux !!! Un nouvel opus de Klaw, qui se positionne au tout début du cinquième cycle, car les auteurs, depuis la création de la série, scindent celle-ci en cycle de trois tomes !!! Celui-ci porte un titre évocateur : Amour(s), car oui, même si ça bastonne toujours autant, il est question d’amour adolescente, d’amour secret, et d’amour filial ! Chacun de ceux-ci est exprimé avec plus ou moins de délicatesse et de douceur !!!

Ange prend d’énormes risques en faisant des expériences interdites sur le nouveau Dhizi qui lui a été attribué. Sa nouvelle « compagne » risque de lui amener plus d’ennuis que de calme, auquel il aspirait à présent !

La prestation graphique de Joël Jurion est toujours aussi spectaculaire, avec les couleurs de Yohan Guillé. Un mélange de comics et de mangas parfaitement maitrisé. Des couvs toujours aussi « pures » immaculées de blanc avec ce graphisme signé par la main du maître ! On remarque cette fois une ressemblance avec la couv du tome 6 dont je vous parlais >>ICI<< !

La conclusion :

Klaw tome 13 aux Éditions Le Lombard, nous sert un début de cycle plus calme que le dernier, où les révélations fusaient ! D’autres « mystères » apparaissent dans cette valse de Dhizis qui n’a de cesse de nous intriguer. La séparation des personnages principaux aux quatre coins du territoire et cette nouvelle entrée mafieuse annonce-t-elle une nouvelle guerre de clan ???

On termine sur une touche « sketch » faite par la talentueuse Laura,( protagoniste de Klaw) : « Une histoire courte de Maxime »!!!