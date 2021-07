Parlons-en ! Les addictions

Les addictions est un nouveau titre de la collection Parlons-en !, des éditions Gulf Stream, paru en juin 2021. Un documentaire, pour les jeunes lecteurs dès 8 ans, qui propose de comprendre le piège des addictions, des solutions pour les éviter et des clés pour s’en sortir.

Le livre souple, assez fin, débute avec une introduction du docteur Olivier Phan, qui présente les conduites addictives à l’adolescence comme un défi pour les adultes, et aussi pour le jeune concerné. Ces conduites compliquent le parcours des adolescents, avec un processus de la dépendance qui s’enclenche parfois de façon inéluctable. Des difficultés à surmonter, des informations à rechercher, pour tenter de comprendre et de s’en sortir. Ainsi, c’est ce que propose cet ouvrage, un soutien pour les adolescents, pour les accompagner. Un livre découpé en quatre parties, pour les accros et les addictions, les prévenir, les mécanismes et conséquences et s’en sortir et l’avenir.

Le livre souple est intéressant et positif, proposant de faire un tour d’horizon des accros et de toutes les addictions, entre la cigarette, le jeu virtuel, l’alcool, ou encore les réseaux sociaux. C’est au travers de cinq adolescents que ces addictions vont être présentées, sous toutes leurs formes. De nombreuses questions trouvent des réponses, pour comprendre ces différentes addictions, afin de les prévenir. L’inquiétude des proches, le dialogue à instaurer, puis les mécanismes et conséquences, sont réellement bien présents, à travers ces différents personnages, avec des témoignages et des récits intéressants. Les textes sont simples, efficaces, plutôt positifs. Des solutions sont proposées simples à suivre, pour éviter les addictions, ou s’en débarrasser une fois qu’elles se sont installées. Des nombreuses illustrations modernes et colorées viennent compléter le documentaire, adapté aux jeunes lecteurs.

