Spectacle | Not I de Camille Mutel dans les jardins du Château de Pange

Camille Mutuel chorégraphe, propose dans le cadre d’Est’ivales (la programmation culturelle gratuite de la région Grand Est), une version inédite de sa création Not I dans les jardins du Château de Pange, situé à 15 mn environ de Metz en Moselle.

La création se jouera gratuitement- sur réservation– du 23 au 27 juillet à 19h30, avec 2 nocturnes (les 23 et 24 à 22h) à la lueur de la pleine Lune.

Camille Mutel – et sa compagnie Li Luo – travaille actuellement sur une quadrilogie intitulée La place de l’autre, dont Not I est le 1er volet. Elle y décline et y transpose la méticulosité et l’essence de la cérémonie du thé en une expérience sensible du geste d’offrande, de partage.

Une première version a déjà été programmée au festival Faits D’hiver ainsi qu’à KLAP (Marseille) avant d’être montrée en 2022 au Théâtre de la Ville à Paris.

Pour cette séquence, Camille a retravaillé sa création en configuration extérieure. En partenariat privilégié avec le lieu, elle y active les paysages – prairies fleuries, tracé classique et lignes contemporaines tranchées – de son geste si singulier.

L’artiste accorde son minimalisme radical à la poésie champêtre du paysagiste Louis Benech.

Ce dernier a réaménagé le jardin de cette demeure familiale bâtie en 1720 (classée Monument Historique) et a proposé aux propriétaires du château un jardin (reconnu Jardin Remarquable et référencé parmi les Jardins du Grand Est ) qui s’impose en douceur, où la légèreté des graminées vient contrebalancer les siècles d’histoire.

Pour toute réservation, rendez-vous en billetterie