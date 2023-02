Le bitcoin demeure le leader incontesté des crypto monnaies à ce jour. Il conserve certes son caractère volatil, mais les traders connaissent d’importantes variations en tradant cette monnaie. Cela constitue un risque et un atout en même temps. Comment donc fonctionne le trading de bitcoin ? Nous allons le découvrir ensemble.

Pourquoi choisir le bitcoin ?

Le bitcoin est bien qu’une simple cryptomonnaie. Il devient un vrai réseau de paiement et une monnaie électronique. Ce système fonctionne même sans économistes monétaires ou représentants du gouvernement et autres régulateurs. En optant pour cette monnaie numérique, vous vous organisez mieux. Vous pouvez stocker de la valeur et l’échanger avec d’autres personnes. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur immediate edge

Quelles techniques pour le trading de bitcoin ?

On retrouve deux méthodes pour trader le bitcoin. Avec la première, vous achetez vos bitcoins en bourse pour les revendre plus tard et ainsi faire des profits. Cette technique repose sur des serveurs d’appariement qui ne sont pas toujours fiables. La seconde méthode se base sur la spéculation de mouvements de prix. Elle se fait par l’intermédiaire d’un « compte trading CFD ».

Quid des échanges de bitcoin ?

Les bourses stockent des crypto monnaies en grande quantité. Toutefois, elles deviennent une cible de choix pour la cyberattaque. Le vol devient courant au sein des bureaux de change. En 2018, on recensait un bureau victime de piratage tous les deux mois.