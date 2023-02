Osmooz Hot – Un jeu pour couple et se (re)découvrir

Osmooz Hot est un nouveau jeu de la start-up française ATM Gaming. Un jeu, dans la même veine que le jeu Osmooz Couples, qui propose de découvrir ou redécouvrir sa moitié, mais aussi renforcer la complicité et faire monter la température. Une petite boîte avec un jeu de cartes idéal pour la Saint Valentin.

Jeune société française, ATM Gaming, présente aujourd’hui plus d’une trentaine de jeux. Des jeux de cartes distribués dans une dizaine de pays et sur trois continents. La start-up créée des contenus d’ambiance et de divertissement, pour les petits et les grands. Des jeux de cartes fabriqués en Europe, avec des matières 100% éco-responsables. De plus, une partie des bénéfices est reversée aux Restos du cœur.

La boîte se compose de 180 cartes et d’un flyer avec les règles du jeu. Le jeu est pour les joueurs à partir de 16 ans, et se joue à 2, en couple ! A travers des questions, des défis, des actions, le jeu incite à renforcer les liens et se rapprocher physiquement. Le jeu se joue sur trois niveaux, pour faire monter la température progressivement, tout cela réparti en 8 catégories. Le principe du jeu est simple, il n’y a pas de gagnant, ni de perdant. Le but étant simplement de mieux se connaître, de partager, d’inciter, de se révéler…

Chacun son tour, un joueur tire une carte et pose une question. Il y a aussi des défis, des actions, en plus des questions auxquelles répondre et révélations à faire. Le jeu est plaisant, permettant de se connaître et de se révéler un peu plus autour de sujets intimes. Le jeu se pimente et devient surprenant, avec des défis, des gags, assez agréables, pour la plupart. Des moments intenses, amusants, pleins d’émotion, de surprises, d’échanges et de plaisir. Le jeu est simple et plutôt bien construit, pour y aller doucement et se découvrir toujours plus.

Osmooz Hot est un nouveau jeu de couple, d’ATM Gaming, de la même veine que le jeu Osmooz Couples. Un jeu de cartes simple, captivant, facilement entraînant, pour mieux connaître son ou sa partenaire, se dévoiler, se révéler et passer de bons moments, pour une belle soirée entre amoureux, parfois coquine…

