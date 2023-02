Une recette par jour – Simple & rapide 2023

Une recette par jour – Simple & rapide est une nouvelle éphéméride, pour cette année 2023, parue aux éditions Hugo & Cie, en octobre 2022. Un coffret avec un ouvrage qui se déplie et s’effeuille jour après jour, pour présenter des fiches-recettes d’entrées, plats et desserts, pour quatre personnes.

Une première page, en guise d’introduction, explique que manger est une activité que l’on répète, tout au long de notre existence. Il est essentiel de manger, un besoin vital qui doit aussi être un plaisir, une découverte, un moment agréable à partager. Que ce soit pour préparer à manger, ou pour déguster les plats, la cuisine, bien qu’essentielle, doit aussi rester plaisante. C’est ce que propose également cette éphéméride avec des recettes et des critères sélectionnés, entre simplicité, durée, coût, originalité et découverte du monde. Des idées culinaires qui plairont plus ou moins, selon les goûts, mais qui restent, pour la plupart, tentantes et originales.

Les recettes, à découvrir chaque jour de l’année, se présentent sur des fiches détachables. Une photographie et le nom de la recette sont à retrouver sur le recto de la fiche. Au verso se trouve tout le détail, pour élaborer le plat suggéré. Le nombre de parts, les temps de préparation et cuisson, ainsi que la liste des ingrédients permettent un premier bon aperçu de ce qui attend. Ensuite, la recette est détaillée, en plusieurs étapes à suivre. Les entrées, plats et desserts sont à préparer en 30 minutes maximum, et suggère une cuisine du monde abordable et originale par moments. Des idées pour cuisiner, pour une année entière, à découvrir au fil des jours.

Une recette par jour – Simple & rapide est une éphéméride des éditions Hugo & Cie, qui propose une recette par jour, pour toute l’année 2023. Des idées d’entrées, de plats et de desserts, à effeuiller et à réaliser en 30 minutes maximum, pour tous les goûts et toute la famille !

