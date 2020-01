Le cannabis fait son entrée en soins médicaux

Le cannabis est une plante qui pousse spontanément dans la nature et qui est employée depuis des milliers d’années pour traiter les problèmes de santé. Elle entre également dans la composition de parfums, de savons, de bougies et de certains aliments. L’huile de cannabis est une essence très forte, et seule une petite quantité doit être utilisée pour exercer un effet puissant sur le corps et l’esprit.

Le terme cannabis désigne un produit végétal cultivé pour ses puissantes glandes visqueuses, appelées trichomes. Ces trichomes contiennent de grandes quantités de tétrahydrocannabinol, qui est le cannabinoïde le plus populaire en raison de ses propriétés psychoactives.

Doutes sur le cannabis

Les préoccupations concernant les risques d’abus de marijuana ont eu comme conséquences dans les années 30-40 que ce produit soient considéré comme une drogue et interdit pendant de nombreuses années.Beaucoup d’années se sont écoulées avant que les cannabinoïdes ne soient à nouveau considérés comme une substance ayant une valeur thérapeutique, et même aujourd’hui, leur utilisation est très limitée.

Son origine

Le cannabis cbd est originaire d’Asie centrale, mais il est aujourd’hui exploité aux quatre coins du monde. Dans certains pays, il figure sur la liste des substances réglementées et est classé comme une drogue susceptible de faire l’objet d’un abus important. La plante de cannabis produit des composés psychoactifs contenant de la résine, appelés cannabinoïdes.

Son entrée en soins médicaux

Conformément à une étude scientifique publiée en 2007 dans la revue médicale « Dialogues in Clinical Neuroscience », les scientifiques reconnaissent que, malgré la légère dépendance au cannabis et le potentiel de subir une dépendance si le patient suit un autre traitement, la valeur thérapeutique des cannabinoïdes est trop élevée pour être négligée.

De nombreuses maladies et affections telles que l’anorexie, les vomissements, la douleur, l’inflammation, la sclérose en plaques, les troubles neurodégénératifs, l’épilepsie, le glaucome, l’ostéoporose, la schizophrénie, les troubles cardiovasculaires, le cancer, l’obésité et les troubles associés au syndrome métabolique sont susceptibles d’être traitées par l’huile de cannabis ou d’autres composés cannabinoïdes. Bien que les études soient limitées en raison de directives gouvernementales strictes, un nombre croissant de patients cherchent également à soulager leurs symptômes par un traitement au cannabis ou aux cannabinoïdes.

Les bienfaits du cannabis

1. Réduction du stress et de l’anxiété

L’huile de cannabis a la capacité de libérer des hormones de plaisir et de relaxer l’esprit. Elle permet de réduire le stress et de faire en sorte qu’un sentiment de calme et de paix s’empare de votre corps.

2. Réduction de la douleur

L’huile a la capacité de soulager la douleur chronique et l’inflammation, c’est pourquoi les patients atteints de cancer qui reçoivent des traitements de chimiothérapie ont souvent recours à l’huile essentielle de cannabis pour se soulager. Elle peut également faire partie du traitement naturel de la fibromyalgie.

3. Favorise la santé cardiovasculaire

Les propriétés antioxydantes du cannabis ont des effets bénéfiques sur le cœur et protègent contre les maladies cardiovasculaires.

Important

Si vous souhaitez utiliser ce produit, vous devez vérifier d’abord auprès de votre médecin pour vous assurer que le produit ne présente pas de contradictions pour votre santé.