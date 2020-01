Les enquêtes de Lord Harold douzième du nom – Blackchurch

Blackchurch est le premier tome de la nouvelle série Les enquêtes de Lord Harold douzième du nom, paru aux éditions Vents d’ouest, ce janvier 2020. Une bande dessinée de Philippe Charlot et Xavier Fourquemin, qui débute les aventures policières d’un héros en décalage avec son nouvel environnement.

Une clochette sonne dans la chambre d’un vieil homme. Le majordome se lève, s’habille et vérifie d’où son maître l’a appelé. Avec une chandelle, il descend les escaliers pour retrouver le connétable de la Tour de Londres, en train de trifouiller dans des dossiers. Monsieur le connétable n’arrive pas à dormir, alors il demande à son majordome d’en profiter pour essayer son costume, car aujourd’hui il est reçu par la Reine, et il doit être impeccable ! Ailleurs, un jeune homme, Lord Harold s’apprête, il a revêtu le costume de policier. A ses côtés, son majordome, lui remet son couvre-chef. Il se demande si son maître se rend à un bal costumé. Mais le jeune Harold le reprend gentiment en expliquant qu’il n’a plus l’âge de se déguiser et qu’il part pour sa première journée de travail.

Lord Harold est issu d’une grande famille d’Angleterre, mais il ne veut pas se satisfaire de sa position et du train de vie que lui offrent ses nobles descendances. Un livre non terminé l’a captivé, il veut se rendre à Blackchurch, y devenir policier pour enquêter sur un mystère et établir la justice dans ce quartier plutôt mal famé. La bande dessinée est curieusement découpée, présentant un premier personnage mystérieux qui, au fil des tomes, prendra une place importante, cependant, avec ce premier tome, les éléments se mettent doucement en place, tout comme les protagonistes. Le jeune héros, un jeune Lord déterminé et ambitieux, courageux ou crédule, s’élance au-devant du danger, réussissant à s’en défaire sans trop de mal, dans ce quartier où il se passe toujours quelque chose, entre vols, meurtres et trafics. L’intrigue est bien menée, avec des rebondissements et de l’humour. Le dessin est agréable, séduisant, plutôt rond et fluide, avec des personnages expressifs.

Blackchurch est le premier tome de la nouvelle série Les enquêtes de Lord Harold douzième du nom, une bande dessinée qui met en place plusieurs éléments troublants, mais qui présente surtout un héros dandy, qui devient policier, inspecteur novice dans un quartier des plus mal famés de Londres victorienne.