Les consoles de jeux de la prochaine décennie : que nous promettent les grands manufacturiers ?

La prochaine décennie s’annonce déjà intéressante pour les lancements de consoles de jeu alors que Microsoft et Sony s’apprêtent à mettre à jour leur console respective à la fin de 2020. On assistera aussi au retour de la célèbre console PC Engine des années 1980-1990 en édition miniature. Voici à quoi on peut s’attendre au cours des prochains mois.

Les jeux en ligne

Les consoles permettent généralement de jouer aussi en ligne afin de combattre ou de coopérer avec des amis ou d’autres joueurs y ayant accès. Courses automobile et jeux de guerre deviennent ainsi plus compétitifs et les consoles du futur poursuivront leur avancée sur ce terrain. L’innovation devrait être particulièrement centrée sur le Cloud et visera à élargir la gamme de jeux offerte.

Sur la PS4 et la Xbox, on peut déjà, entre autres, accéder à des jeux de casino en ligne. Comparé à l’accès à partir de PC ou par téléphone mobile, leur portée reste limitée, mais leur affichage et leurs graphismes sont exceptionnels. Des options pour ceux qui ne peuvent pas se passer de leur console pour tous leurs jeux alors qu’est tout aussi légal le casino en ligne au Canada.

L’arrivée des nouvelles consoles

La prochaine console de Microsoft portera le nom de Xbox Series X et elle surpassera d’au moins quatre fois la puissance d’une Xbox One X. En forme de tour, elle ne manque pas de rappeler sa filiation aux PC. Bonne nouvelle pour les gamers, elle sera offerte dans deux versions dont une plus performante pour les vrais amateurs et une autre moins puissante, mais aussi moins cher ! Sa date de sortie est prévue pour la fin 2020.

La PS4 de Sony a dominé le marché de la dernière décennie. Elle devra donc, avec sa nouvelle console, permettre aux utilisateurs des jeux de la PS4 de s’adapter sans avoir à refaire leur bibliothèque entière de jeux. On parlerait même, au sommet de Sony, de rendre compatible le crossplay en ligne entre les joueurs sur PS4 et ceux sur PS5. Sony a aussi officialisé l’arrivé d’une nouvelle manette qui présente deux innovations importantes. La première consiste à revoir la fonction de vibration en l’adoptant avec la technologie haptique. La deuxième innovation est l’évolution des boutons L2 et R2, qui, combiné à cette technologie haptique, permettra des actions plus réalistes.

Enfin, la PC Engine lancée en 1987 aura elle aussi droit à son édition miniature en 2020. Son lancement a été annoncé pour la mi-mars et elle contiendra 57 jeux dans son hardware. La console sera proposée en trois versions différentes qui correspondront à celles d’antan.