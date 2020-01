Vos étiquettes personnalisées avec Wunderlabel

Le recours aux étiquettes personnalisées est tendance. Très plébiscitées dans le secteur de l’hôtellerie haut de gamme, elles sont désormais utilisées par les entreprises et les particuliers pour mettre en avant leur côté chic et remarquable.

La personnalisation : un facteur de réussite

Face à une concurrence démesurée, il est impératif d’imposer sa marque de fabrique. Les clients apportent une grande attention au détail. En optant pour la personnalisation, on chouchoute la clientèle en peaufinant une image rassurante de la boîte. Les études démontrent que la touche unique permet de doubler voire de tripler le chiffre d’affaires d’une compagnie. Malgré le surplus de coûts, le retour sur investissement reste intéressant.

Faire la différence : Une obligation

Pour récompenser la fidélité d’un collaborateur ou d’un fournisseur, un présent à étiquette personnalisée est de mise. Les coffrets cadeaux comprenant des accessoires de toilette ou les linges de maison sont populaires. Ce qui n’empêche pas les modèles classiques comme les casquettes ou les sacs. Les détails individualisés prouvent l’intérêt réel pour la collaboration et la satisfaction des dirigeants. Les cadeaux d’entreprise sont généralement offerts en début ou en fin d’année. Pour se démarquer des autres, il est recommandé d’en offrir au cours de l’année.

S’imposer en société



Avec une étiquette personnalisée, on se fait reconnaître. En imposant son logo ou ses initiales sur ses effets personnels, les entourages reconnaissent facilement ses affaires. Les pertes se font donc rares. Cette technique est recommandée pour s’organiser avec les enfants. D’ailleurs, à la garderie et en classe de primaire, le corps enseignant exige la pose de prénoms sur tous les objets et les vêtements des tous petits.

Quelques astuces à adopter

Le choix du design et de la couleur de l’étiquette dépend de l’utilisateur de l’objet. Pour les enfants, il est préférable de miser sur des môminettes colorées et brodées. Ce qui leur permet de retrouver facilement leurs affaires. Les étiquettes en cadeaux d’entreprise doivent retracer ses logos et contenir au moins les initiaux de celui qui recevra le présent. Pour le design, il est préférable de miser sur le style épuré avec des touches dorées. Les étiquettes personnalisées à la demande du client sont définies à l’avance. Dans ce cas, il est capital de collaborer avec des professionnels qualifiés comme Wunderlabel, qui élaborent des customisations instantanées.

La qualité avant tout

Bien que les étiquettes ne soient pas visibles par tous, elles sont régulièrement consultées, notamment pour avoir un aperçu des entretiens de la matière. Leur qualité est donc une obligation. Elles doivent être conçues à partir de tissus solides et leur impression doit être claire et indélébile malgré les lavages répétés. Pour ce faire, les conceptions artisanales sont plébiscitées. La taille de l’étiquette n’est pas imposée au hasard. Elle est calculée en fonction de la découpe du vêtement. Il est toujours recommandé de demander conseil à un spécialiste avant de prendre une quelconque décision de production de masse.