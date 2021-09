Le dernier dragon – L’ordre de Drac

L’ordre de Drac est un album hors-série, inspiré de la série Le dernier dragon, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Jean-Pierre Pécau et Léo Pilipovic, parue en septembre 2021, qui présente un récit complet, dans lequel on retrouve Ley et sa tante Draga.

A Constance, maison chapitrale des sœurs-Drac, un cortège funèbre s’avance vers le port. Sur un balcon, un jeune homme demande ce qui se passe. Un autre homme, plus âgé, explique que la grande mère des Drac vient de mourir. Un grand évènement est donc sur le point d’arriver, et il va y assister. Le corps de la grande mère est emmené sur au bout d’un quai, sur des morceaux de bois, comme pour un grand feu. Au loin, un dragon gigantesque arrive. Puissant et majestueux, il met le feu à la dépouille, avant de repartir dans les airs. Le jeune homme n’en revient pas, il n’avait jamais vu une chose pareille. Le vieil homme confirme que c’est effectivement quelque chose d’impressionnant, et qu’il s’agit de l’embrasement de Médée. Plus surprenant encore, le jeune homme a remarqué qu’aucune dragonnière ne montait l’animal sauvage…

Le récit complet revient sur l’origine des Drac, à travers l’histoire racontée par Draga à sa nièce, sorte de flashback en deux parties, fort intéressant, s’inspirant de la mythologie grecque. Puis, il y a l’histoire de Draga, qui va partir, avec sa nièce, pour l’initier, afin qu’elle puisse devenir une Drac, à son tour. Un récit captivant, un voyage avec quelques péripéties, de trois personnages qui se dévoilent peu, présentant Ley, une jeune femme courageuse, postulante pour entrer dans l’ordre des Drac. L’ambiance et les personnages restent réellement ancrer dans l’univers de la série, présentant ainsi un peu plus Draga, que l’on retrouve dans la saga. La magie, le fantastique, quelques combats et des dragons incroyables, sont donc à découvrir dans cette bande dessinée plaisante et intéressante à lire. Le dessin est toujours aussi plaisant et travaillé, avec un trait fin et fluide, des personnages expressifs, des scènes de combats superbes et de belles planches à découvrir.

L’ordre de Drac est un album hors-série, de la série Le dernier dragon, des éditions Delcourt, qui présente une histoire autour de Lei et sa tante Draga, que l’on retrouve dans la série principale, offrant une belle aventure à suivre et à découvrir, tout à fait dans l’univers fantastique et épique de la saga.