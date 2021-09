Molang revient aux éditions Les livres du Dragon d’Or, avec une pochette amusante, proposant dix cartes à gratter. Une pochette complète, parue en août 2021, qui se compose de dix cartes à gratter et d’un bâtonnet, pour proposer aux enfants une activité manuelle autour de leur personnage préféré !

La pochette est complète, avec, à l’intérieur, dix grandes cartes noires à gratter, un bâtonnet de bois pour gratter et une feuille avec toutes les instructions nécessaires, pour réaliser de jolis tableaux. En effet, il est simple, pour les enfants, de faire apparaître Molang et Piu Piu, sur les cartes noires. Il suffit de gratter l’encre noire, avec l’aide du bâtonnet, pour que Molang et son ami surgissent dans de magnifiques décors. Des modèles sont présentés, sur la feuille d’instructions, pour que les jeunes artistes puissent trouver de l’inspiration, copier ou s’en inspirer, afin de réaliser, aussi, de jolis motifs et ne pas tout gratter.

La pochette est complète et pratique, avec tout le nécessaire à l’intérieur pour réaliser de jolis tableaux à gratter, à l’effigie des personnages Molang, Piu Piu et leurs amis. Les instructions sont simples à suivre, avec des zones de couleurs à gratter, pour faire apparaître les personnages. L’ouvrage s’emportera facilement pour un week-end, dans le train, ou au restaurant pour la soirée, afin d’occuper tranquillement les enfants. Les petits artistes seront ravis de retrouver leurs héros, à travers des scènes amusantes et adorables. Tout un univers kawaï attendrissant à retrouver, et à gratter, pour faire apparaître les personnages et les décors. Des modèles sont proposés, mais les enfants peuvent aussi créer leurs propres motifs, pour personnaliser ces grandes cartes à gratter. L’activité est plaisante, calme, proposant un moment de création, où l’esprit peut se poser, s’évader et s’exprimer.

Molang – Cartes à gratter est une pochette complète, des éditions Les livres du Dragon d’Or, pratique et créative, qui propose aux enfants de retrouver leurs héros kawaï préférés, à travers des cartes à gratter, des scènes attendrissantes, un univers doux et réconfortant.