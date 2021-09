Souriez, en mode souci

Partagez





On ne va pas se mentir, la parenthèse estivale nous a changé les idées, mais en cette rentrée, on se sent tous un peu déprimé. On est tous “En mode souci”. Une dose de Philippe Fertray, et vous retrouverez le sourire.

On ne va pas se mentir, on va s’en taper des one-man show sur le confinement. L’idée même de retourner au théâtre pour se reconfiner, et débuter une thérapie collective, nous fatigue déjà. On a envie d’avancer, de retrouver cette vie d’avant, sans pangolin et vaccin.

On ne va pas se mentir, sans dire un mot, Philippe Fertray nous fait craindre le pire en arrivant sur scène. Tout l’archétype du mec paumé, antivax, donneur de leçon nous saute au visage. C’est tellement grossier, qu’à la première réplique, le cliché vole en éclats. Tel un effet boomerang de nos propres angoisses personnelles, celui d’avoir été cet homme pendant le confinement. Le piège est refermé, on va enfin pouvoir se marrer.

Dr Fertray ou l’antidote en mode souci

Putain de Covid. On ne va pas se mentir, on avait envie de se retrouver. De “Shakespearer” ensemble pour se sentir à nouveau essentiel. Parler jusqu’à en perdre la raison et demander des comptes à Xi Jinping. Construire un monde d’après transhumaniste à l’écologie numérique. Parce que cette pandémie a tous fait de nous des experts.

On va arrêter de se mentir, c’est mal barré. Et Philippe Fertray s’en moque pour notre plus grand plaisir. “En mode sans souci” est l’antidote idéal en cette rentrée, pour s’auto-vacciner contre la morosité ambiante. Une respiration délirante après des mois en apnée. Un monologue à plusieurs personnalités en réponse à ce silence pesant que nous avons tous traversé.

Un auto-portrait d’un con finement jouissif.

En mode souci

jusqu’à la prochaine vague au Théâtre de la Contrescarpe