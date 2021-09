Petit Lou à l’école des grands est un album d’Erine Savannah et Hélène Chetaud, paru aux éditions Langue au chat, en août 2021. Un livre plein de tendresse, pour rassurer les petits sur la vie dans la classe, les copains, la maîtresse, la séparation avec les parents.

C’est un grand jour pour petit Lou, car aujourd’hui il fait sa rentrée à l’école. Comme un grand, il a pris son sac. Mais devant l’école, petit Lou a du mal à quitter papa et maman. Après un dernier bisou, maman l’encourage et papa le rassure. Il tient la maîtresse par la main, pour découvrir un nouvel endroit. Dans la cour, il y a plein d’enfants qui s’amusent partout. Lou est un peu intimidé et regarde avec curiosité ses nouveaux copains. Sur l’aire de jeux, les jumeaux Timothée et Tiphaine, et Thierry leur copain, sont comiques. Ils sont très souples et s’amusent comme des singes, à grimper partout.

Ainsi de suite, restant avec la maîtresse, petit Lou va découvrir la cour, puis l’intérieur de l’école, les différents copains… Les camarades sont différents, certains s’amusent comme des fous, d’autres sont plus renfermés, timides, rassurant ainsi le petit héros qui s’amuse à voir jouer les autres et compatie à observer d’autres camarades. Petit à petit, avec de grandes scènes et de phrases simples, le héros, comme le jeune lecteur, est rassuré, au fil des pages et des découvertes. Le texte est donc court, décrivant brièvement la scène présentée, laissant les enfants observer et découvrir aussi par eux-mêmes. Le récit est rassurant, fantaisiste, avec les enfants anthropomorphiques, reflétant ainsi leur caractère. Le dessin est doux, rond, coloré et expressif, avec des détails amusants, sur à la fin de l’ouvrage.

Petit Lou à l’école des grands est un bel album, des éditions Langue au chat, qui propose de rassurer les jeunes enfants qui font leur première rentrée, à travers une histoire simple et amusante, présentant des enfants de tous caractères, qui se retrouvent ensemble autour de jeux et d’histoires.