Les brumes écarlates – Les rebelles

Les rebelles est le premier tome de la nouvelle série Les brumes écarlates, des éditions Glénat. Une bande dessinée de 192 pages, de Wu Qingsong, parue en septembre 2021, qui présente un récit fantastique et sombre, inspiré du folklore chinois.

C’était un monde en effervescence, avec des montagnes majestueuses et de vastes océans. Une multitude d’êtres peuplait ce monde, qui se soumettait aux lois de la nature. Ces lois qui oscillaient entre la vie et la mort, suivant des desseins immuables. A cette époque, les prédateurs basculaient en un clin d’œil dans les camps des proies, ainsi la sauterelle se faisait manger par l’oiseau, l’oiseau par le renard, le renard par le tigre. Nulle peine et nulle joie venait troubler ce cycle éternel de vie et de mort, jusqu’à l’apparition de l’homme. L’homme qui tuait le tigre, juste par sa fourrure, le paraître, et non pour la faim ou la survie. Ainsi, un groupe d’hommes venait de tuer un tigre, et sous les ordres de leur supérieur, son Excellence, la chair et les os sont jetés. En effet, seule la peau intéresse son Excellence Kai, pour faire un lange, pour le petit dernier…

Une fois leur besogne achevée, le groupe se remet en marche, mais bientôt des brumes écarlates assombrissent le ciel. Une fois à l’intérieur, des hommes se font tuer, de manière foudroyante ! Ainsi, émergeant du néant, des brumes écarlates apparaissent apportant la mort et la destruction. L’humanité sur le point de disparaitre, tente pourtant de survire en haut des montagnes, où la brume ne peut les atteindre. Le récit est inquiétant, captivant et curieux, présentant un monde fantastique et hostile, où plusieurs clans se font la guerre, jusqu’au moment au le royaume de Qingpiu négocie une alliance, par un mariage, avec le royaume de Tieliu. Mais rien ne va se passer comme prévu, tant les enjeux sont importants pour tous. Ainsi, la bande dessinée est bien rythmée, un peu dense, avec des personnages et des intrigues qui se mettent en place. L’histoire est un peu complexe, il est parfois difficile de s’y retrouver, mais les faits, les missions de chacun apparaissent plus limpides, à la fin de ce premier tome, qui laisse, malgré tout, quelques parts de mystère. Le dessin est puissant, captivant, avec des personnages expressifs et une ambiance captivante.

