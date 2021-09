Comment se libérer des blessures du passé

Nous avons tous un passé plus ou moins douloureux. Parfois, celui-ci nous empêche d’avancer, malgré toute notre bonne volonté. Il est alors intéressant de suivre quelques règles simples pour se libérer des blessures du passé. Cela permet d’envisager l’avenir plus sereinement. Voici quelques conseils pour se libérer d’un passé tumultueux.

Pardonner pour se libérer des blessures du passé

Dans le passé, il se peut que des personnes vous aient fait du mal. Que ce soit volontaire ou non, elles vous ont causé du tort et cela vous a blessé. Vous ressentez alors de la rancune et cela vous empêche d’être pleinement heureux. En pardonnant à ceux qui vous ont blessé, vous pouvez, cependant, vous sentir bien mieux. Pardonner vous donne la possibilité d’avancer, de faire un grand pas vers un avenir plus lumineux. Sachez, en outre, que vous devez pardonnez pour vous, et non pas pour les autres.

Il faut savoir que viser la réconciliation, n’est, toutefois, pas une obligation: on pardonne pour se sentir apaisé, pas forcément pour se (re)faire des amis

Positiver pour se libérer des blessures du passé

Vous ne changerez jamais votre passé, c’est certain. Or, vous avez la possibilité de modifier la façon dont vous percevez ce passé. Vous pouvez même en parler avec une personne en qui vous avez confiance, afin que celle-ci vous aide à y voir plus clair. En effet, bien souvent, il est bon d’obtenir un avis extérieur sur ce que l’on ressent. De plus, vous pouvez envisager de porter un regard bien plus positif sur vous-même, en vous focalisant davantage sur vos qualités que sur vos (petits) défauts. N’hésitez pas à vous répéter de petites phrases visant à vous encourager, et à faire une liste de ce que vous aimez chez vous.

S’ouvrir aux autres pour se libérer des blessures du passé

Ne ressassez pas, dans votre coin, vos blessures, même si celles-ci sont importantes. Bien sûr, il peut être réellement utile d’y revenir de temps à autre, pour les écrire dans le but de vous en libérer, par exemple.

Cependant, c’est en vous tournant vers votre futur, qui est encore à construire, que vous pouvez guérir de tout le mal que vous avez subi dans le passé. Entourez-vous de personnes qui vous apportent de la joie. Evitez à tout prix les relations toxiques, les individus qui vous rabaissent, et, dans l’ensemble, tout ce qui s’avère nocif pour votre bien-être. N’oubliez pas: en étant positif, vous attirez à vous, naturellement, des personnes qui sont dans le même état d’esprit que vous.