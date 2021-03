Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles aux Éditions Flammarion

« Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles » est le premier roman de Julia Mattera publié aux Éditions Flammarion. Attirés par le titre poétique du livre, nous avions envie de découvrir l’histoire qui se cachait derrière. Et quelle bonne idée ! Ce livre est une véritable bouffée d’oxygène, et cela tombe bien, car c’est exactement ce qu’il nous faut en ce moment.

Synopsis

« La ferme auberge des Walch est une institution dans la vallée de Munster. Ici, les touristes affluent pour goûter la cuisine de Robert, un fermier solitaire qui préfère la compagnie des légumes à celle des hommes. Râleur et introverti, Robert reste une énigme. Comment un homme aussi bourru peut-il créer des mets doux et délicats? Et ses secrets sont bien gardés… à moins qu’une rencontre ne le pousse à inviter le monde réel dans son univers fantasque et merveilleux ».

Notre avis sur le livre

« Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles » est un livre touchant, raconté avec pudeur et tendresse. La plume de Julia Mattera nous embarque dès les premières pages, notamment grâce à son personnage principal, Robert, Robbie pour les intimes. Quelle personnalité ! Robert est aussi énigmatique que touchant. Il nourrit l’intrigue à lui tout seul par son histoire, sa personnalité, ses convictions et ses idées arrêtées.

Nous avons été séduits par l’univers proposé par Julia Mattera et notamment cette ferme en Alsace dans laquelle vivent Robert et sa sœur suite au décès de leurs parents dans un accident de la route. Soit l’événement qui aura bouleversé toute leur vie, surtout celle de Robert qui depuis s’est muré dans le silence. Enfin, pas tout à fait, puisqu’il ne cesse de parler à ses légumes et aux étoiles qui sont devenus ses amis les plus fidèles.

En tout cas, jusqu’à ce qu’il fasse la rencontre d’Hassan, ce jeune garçon auquel il s’attache sans même s’en rendre compte. Et de Maggie, une femme pétillante qui s’est rendue chez les Walch dans l’espoir de se reconnecter à l’essentiel. Robert finira-t-il par briser sa carapace ? Et que vont en penser ses seuls et uniques amis : carottes, navets, asperges, artichauts ?

« Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles » est un livre qui nous ouvre les yeux sur l’importance de s’ouvrir aux autres pour en apprendre encore plus sur soi-même.