Tu sautes, Eliot ? – Un bel album Kaléidoscope

Tu sautes, Eliot ? est un bel album de Jean Leroy et Olivier Dutto, paru aux éditions Kaléidoscope, en mars 2021. Un livre coup de cœur, présentant un jeune lion, prince de la savane qui veut s’entraîner à braver le danger, pour devenir un bon futur roi.

Eliot est le prince et de la savane, et un jour il en sera le roi ! Pour devenir un bon roi, il sait qu’il faut s’entraîner à braver le danger. Il arrive bientôt au bord de l’eau, face à un grand arbre. C’est pour lui le plongeoir idéal pour faire un saut royal. Eliot commence donc à grimper, mais cela serait plus facile sans sa cape. Il sait aussi, cependant, qu’un bon roi ne se sépare jamais de sa cape ! Sur la première branche, alors qu’Eliot vient de décrocher sa cape, Sam, le petit singe, lui présente ses respects. Puis, il l’invite à sauter à deux…

Mais Eliot explique qu’il est un fils de roi, et qu’il se doit de sauter plus haut que lui. Ainsi, le petit lion se lance un défi, sauter du plus haut plongeoir de la savane, ce qui semble de plus en plus terrible. Le récit est très doux et plaisant à découvrir, présentant un petit lion, Eliot, prince de la savane dont son statut lui tient à cœur. Aussi, pour être un exemple pour les autres, il veut et se doit de faire mieux et va finir par se retrouver tout en haut de l’arbre avec plein d’incertitudes et beaucoup de peur. L’histoire est captivante, avec ce héros qui se pose des questions, qui tente de cacher ses craintes. Un héros touchant qui plaira aux jeunes lecteurs et qui, malgré son titre, est un petit animal comme un autre, mais rusé, écouté et aidé ! Le dessin est également très doux et dynamique, présentant un bel univers graphique, expressif et coloré.

Tu sautes, Eliot ? est un bel album des éditions Kaléidoscope, qui présente un jeune prince, un lionceau qui tente de prouver son courage à ses camarades et se doit, de par son rang, de faire mieux qu’eux ! Un défi difficile à surmonter entre courage, peur, amitié, écoute et ruse…