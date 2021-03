Le guide officiel – Les plus beaux villages de France

Les plus beaux villages de France est le guide officiel, des éditons Flammarion, paru en février 2021, qui propose de découvrir 159 destinations de charme. Un guide complet, avec en nouveauté, pour cette année les spécialités sucrées de nos villages français sélectionnés.

Le guide débute avec les explications nécessaires pour utiliser correctement le livre. Ainsi une double page est présentée, avec des légendes de part et d’autre, pour découvrir le nom du village, la présentation du village, une carte détaillée, des informations pratiques, les villages présentés à travers quatre grandes zones géographiques, et enfin les signes et abréviations utilisés. Un petit sommaire est également à retrouver sur cette première double page, avec le numéro des pages où l’on retrouve les cartes et un index alphabétique des villages.

Les petits joyaux de notre patrimoine se dévoilent dans ce guide pratique et complet, entre curiosités et visites incontournables, partout en France, avec des adresses minutieusement sélectionnées pour séjourner, se restaurer et visiter des sites. Les saveurs et le savoir-faire sont également mis en avant avec les spécialités et produits du terroir, comme l’art et l’artisanat, avant de retrouver les marchés ou foires incontournables de la région, ou encore les activités de plein air et les sites aux alentours. Tout est très clair, bien détaillé et découpé, pour se retrouver facilement à chaque page. L’ouvrage est donc découpé en quatre parties, correspondant aux quatre parties de la France, en commençant par le Nord-Est. Des cartes géographiques permettent de mieux se situer, à chaque début de nouvelle partie. Des photographies accompagnent très bien les différentes informations pratiques et utiles à retrouver, pour parfaire un prochain séjour et une belle découverte.

Les plus beaux villages de France est un guide officiel, des éditions Flammarion, qui propose de découvrir une partie de notre patrimoine, entre curiosités et visites incontournables, adresses pour séjourner et se restaurer, listes de spécialités culinaires et artisanales, ou encore balades pédestres ou à vélo.