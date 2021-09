Après Paris, le French tour du Classical Beat Orchestra, sous la direction de Pierre Bertrand va faire étape à Nice jeudi 9 septembre au Musée Matisse.

Formé à l’occasion de l’édition 2021 du Classic Beat Festival à Travemünde-Lubeck en Allemagne, le Classical Beat Orchestra rassemble sous la direction de Pierre Bertrand douze jeune solistes de jazz français et allemands, sélectionnés parmi les plus prometteurs du moment. La formation accueille également trois invités issus du groupe La Caja Negra de Pierre Bertrand, qui a obtenu en 2017 la Victoire du Jazz : Minino Garay, Sabrina Romero et Paloma Pradal.

Le répertoire de création composé par Pierre Bertrand est emprunté aux divers albums “Caja Negra”, “Joy”, “Far east suite” et “colors”. Il offre une musique aux couleurs chatoyantes, imagée, fusionnant le chant flamenco, les percussions africaines et latines et le jazz en grande formation.

Après avoir débuté une tournée d’été à Travemünde-Lübeck, puis dans la région baltique de l’Allemagne, l’orchestre visitera six villes françaises : après Paris et Nice, il y aura Saint-Genest-Malifaux, Vannes puis La Rochelle.

Ce projet artistique offre en plus d’une occasion exceptionnelle de travailler avec des solistes réputés, une mise en lumière pour ces jeunes musiciens qui sont en début de carrière. C’est aussi une formidable occasion de tisser des liens solides avec des musiciens étrangers, qui leur ouvriront ainsi les portes de l’Europe pour leurs futures carrières.

A Nice, le Classical Beat Jazz Orchestra sous la direction de Pierre Bertrand se produira jeudi 9 septembre à 21 heures au Musée Matisse. A noter que l’entrée sera gratuite.