Les Nocturnes Electro du Château de Versailles

Partagez





Nocturnes Electro – Une promenade au milieu des bosquets et fontaines en eaux, et pour la première fois ce somptueux décor se parera de 1000 feux au son des rythmes électro des meilleurs DJ ; Ed Banger (symphonique), Gaspard Augé, Myd, Justice, Arnaud Rebotini, Clara 3000 et Yuksek !

Nocturnes Electro des Jardins de Versailles

Samedi 25 septembre 2021

de 20h30 à 23h30

Les soirées Grandes Eaux du Château de Versailles sont de renommée mondiale. Bosquets illuminés, fontaines jaillissantes et feu d’artifice royaaaaal ravissent les visiteurs. Le 25 septembre 2021, Lully troque sa perruque poudrée pour une paire d’écouteurs et une casquette : L’Electro est dans la place !

C’est pas Versailles ici ! (comme dit l’autre). Si… justement, c’est Versailles ! Et avec tout le prestige des lieux en plus ! Lumières, lasers, fontaines en eaux, fumigènes et musiques électroniques à gogo pour une balade très “colorée”.

Déambulez du Bassin de Latone jusqu’au Bassin d’Appollon, en passant par le Bosquet de la Colonnade, le Bosquet de l’Encelade ou le Bosquet des Trois Fontaines au son des musiques des meilleurs DJ français du moment ; Ed Banger (symphonique), Gaspard Augé, Myd, Justice, Arnaud Rebotini, Clara 3000 et Yuksek !

Versailles ne serait pas Versailles sans FEU D’ARTIFICE ! En fin de soirée, vous en prendrez plein les mirettes (et un peu les oreilles aussi) grâce aux meilleurs artificiers mondiaux du Groupe F dignement accompagnés de la bande son signée Gaspard Augé (Justice).

INFORMATIONS PRATIQUES ET BILLETTERIE :

Domaine du Château de Versailles, le samedi 25 septembre 2021 de 20h30 à 23h30

Pour cet événement en extérieur, le pass sanitaire n’est pas nécessaire.

Néanmoins, le port du masque et les gestes barrières sont requis, notamment dans les files d’attentes.

En ligne : www.chateauversailles.fr

Téléphone : 01 30 83 78 89

Par voie électronique : billetterie@chateauversailles-spectacles.fr

Tarifs : de 24 à 100 euros