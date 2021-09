Elisa et Marcela aux Éditions Les Aventuriers de L’étrange

Le titre ​Elisa et Marcela raconte la rencontre et le parcours difficile de deux âmes amoureuses en Espagne en 1901. Un roman graphique basé sur la véritable histoire d ‘Elisa Sanchez Loriga et Marcela Gracia Ibeas, qui vont défier les « standards » sociaux et puritains de l’époque en affirmant et consommant leur relation !

Un one shot à découvrir le 10 septembre 21 aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange !

Le décor :

Deux personnages derrière une fenêtre couverte de pluie … il faut se décider et faire un choix, il n’y a plus d’autres solutions …

Dumbria, Avril 1901 … Tandis qu’Elisa semble être partie pour la Havane depuis des jours, Marcela reçoit une déclaration amoureuse de son futur mari … Un certain Mario qui se languit des retrouvailles avec sa bien aimée.

Corogne, 1884 … Grâce au sauvetage d’un scarabée, Marcela fait une rencontre fortuite avec Elisa, dans les couloirs du couvent où elle est élève enseignante. Un coup de foudre amical aux premiers regards, et le début d’une complicité passionnelle qui les empêche de se séparer. Mais, tout le monde ne voit pas cette relation spéciale du bon œil. La mère de Marcela y met vite le holà lorsque celle-ci part pour Madrid.

Pourtant, et malgré toutes les embûches qui vont se mettre sur leur chemin, les deux jeunes filles ne vont cesser de trouver des moyens de se retrouver , pour consommer cet amour brûlant et passionnel, que la Terre entière leur refuse …

Le point sur la BD :

Xulia Vicente, change de registre ! Après “Le sceau du dragon”, une trilogie médiéval fantasy dont je vous parlais >>ICI<<, l’autrice choisit de nous parler de la véritable histoire du premier mariage homosexuel connu en Espagne. Une sacrée prouesse « sociale » et amoureuse lorsqu’on sait que les mariages homosexuels n’ont été légalisé qu’en 2005 !!!

Elle nous raconte le parcours compliqué de deux jeunes filles, face aux « agressions » multiples de la société espagnole d’antan. D’abord obligées de cacher leurs sentiments et de ne le consommer que dans la sphère privée, dont les huis-clos graphiques sont explicites et sensuels. Puis, leur combat contre la méchanceté et les soupçons des personnes environnantes. Contre l’église aussi, où le « mariage sans homme » est interdit. Pour finir, avec leur idée secrète afin de contourner les conventions. Puis, de défier cette société à l’esprit étriqué, et aux diktats religieux trop prononcés.

Elisa et Marcela aux Éditions Les aventuriers de l’Etrange, c’est l’histoire d’une vie, ou devrais-je dire un combat permanent, motivé par des sentiments communs et purs, interdits à l’époque, qui ne s’épanouiront qu’après avoir fui tout ce marasme ambiant.

La conclusion :

Ce que l’on retient avant tout de l’œuvre après la lecture de la dernière page, c’est la beauté de cet amour interdit si passionnel et intemporel ! Puis, on admire cette défiance de la société et de la religion. L’unité et le courage dont ces deux femmes font preuve va au-delà du danger auquel elle s’expose, envers et contre tous !! Les Aventuriers de l’Étrange et Xulia Vicente, nous étonnent une nouvelle fois, avec un sujet difficile, mais nécessaire en nous le rendant avec toute la délicatesse qu’il mérite avec ce titre Elisa et Marcela !