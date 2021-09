Le gorille au dos argenté est une bande dessinée de Pierre-Roland Saint-Dizier et Andrea Mutti, parue aux éditions Glénat, en août 2021. Une bande dessinée qui présente le combat de plusieurs femmes et hommes, en France et en Afrique, pour sauver cet animal en danger critique d’extinction.

Dans une jungle africaine, deux hommes et un adolescent font une pause. L’un d’eux demande à quelle heure ils vont être récupérés. L’autre homme répond que Mokonzi a dot vers 16 heures… Mais ils ont le temps de finir de manger et de faire la sieste. Ils ont marché au moins dix kilomètres dans la jungle, donc cela fait du bien de faire une pause. De plus le second homme en a marre de faire des sorties commando ! Alors que les trois individus discutent et se plaignent, deux hommes, en tenues militaires et camouflages, les espionnent et se rapprochent… L’un des gars qui fait une pause croit entendre du bruit. Il est méfiant et prend une arme. Puis, réalise qu’il s’agissait d’une fausse alerte, avant de rebaisser son fusil. C’est à ce moment-là, que les deux militaires sortent de la cachette pour tenter de les arrêter. Malheureusement, les trois individus prennent la fuite…

Les deux gardes découvrent, dans une sacoche, un bébé gorille. Un petit être sauvé, qui a eu plus de chance que d’autres… Ainsi, le récit oscille entre le travail des gardes d’un parc naturel protégé d’Afrique et le Zooparc de Beauval, qui est sur le point de réintroduire deux jeunes gorilles, en Afrique. Il y a aussi le travail d’une journaliste, qui tente de comprendre et de relater les faits de chacun et le combat de tous, pour la sauvegarde des gorilles. La bande dessinée est intéressante, enrichissante, pleine d’action, avec ces différents personnages, mais aussi ces gorilles, démontrant un combat difficile, à mener au quotidien, contre des trafiquants, des multinationales, du braconnage, de la déforestation, de la réintroduction, de l’éducation… Des bouleversements tragiques, dont l’homme est le seul coupable, qu’il faut démontrer et contrer, pour sauver ces animaux en danger critique d’extinction. Le dessin est moderne, plutôt réalise et fluide, plaisant et vif.

