Petit Biquet et le grand pas méchant loup est un album de Bernard Friot et Thierry Manes, paru aux éditions Flammarion, en avril 2021. Un album amusant, décalé, qui reprend, qui s’inspire des contes, pour présenter un loup d’un nouveau genre, un peu plus moderne…

Mme Lachèvre a un rendez-vous aujourd’hui, chez le coiffeur, et se demande bien qui va garder Petit Biquet. Mlle Poule doit aller chez le dentiste et Mme Vache a son cours de Yoga. Mme Lachèvre va alors voir M. Loup, qui adore les enfants. Mme Lachèvre sonne chez M. Loup qui accepte de garder son petit. La maman bise son fils avant de s’en aller. Biquet file tout droit dans la cuisine et demande du chocolat chaud. M. Loup grogne, car de son temps, on demandait en disant « s’il vous plaît » ! Il prépare, malgré tout, un bon chocolat chaud et crémeux à souhait. Petit Biquet lâche son bol et crie qu’il est trop chaud !

L’histoire est amusante, avec un loup bien calme, qui grogne à peine devant un Petit Biquet bien agaçant, malpoli et intrépide. Rien ne semble arête le petit animal qui ne reste jamais tranquille, au grand déplaisir de M. Loup, qui doit rattraper toutes les bêtises du gamin. Mais Petit Biquet n’arrête pas pour autant ses colères et veut voir un grand méchant loup qui mange les enfants ! Pour cela, M. Loup l’invite à aller dans la forêt… L’album est drôle, avec un récit plutôt moderne, un peu décalé et malgré tout attendrissant. En effet, M. Loup est loin des codes des contes, plutôt bienveillant, attachant et tendre, contre un Petit Biquet, plutôt malpoli et caractériel. Le dessin est classique, expressif, coloré, rond, doux et plaisant.

Petit Biquet et le grand pas méchant loup est un album, des éditions Flammarion, qui propose de découvrir un loup pas comme les autres, avec cette réécriture des contes pour enfants, un peu décalée, amusante, drôle, moderne et attendrissante.