Le grand défi Parents versus Enfants – Ed. Larousse

Le grand défi Parents versus Enfants est un jeu, des éditions Larousse, paru en octobre 2024. Un quiz de culture générale qui propose de jouer enfants contre parents, entre mimes, dessins, sports et loisirs, expressions, cinéma, corps humain, nature…

Le coffret renferme une centaine de cartes réparties selon des thèmes. Des couleurs différentes, de frises, permettent de retrouver les sujets, autour de l’histoire-géographie, les synonymes, le calcul mental, les verbes, l’orthographe, les accords, les expressions… Le quiz offre aussi des actions à effectuer, avec des cartes mimes, dessins ou encore rimes, pour apporter une dynamique au jeu. Il n’y a pas de règles du jeu. Les parents contre les enfants peuvent noter, sur une feuille libre, les points à chaque bonne réponse. Les cartes proposent d’un côté, sur la même face, une question adaptée aux enfants et une autre adaptée aux parents. Des questions sont à retrouver en recto verso, sur la plupart des cartes du jeu.

Le jeu est plutôt simple et libre, sans règles du jeu, ce qui le rend accessible à tous. Le jeu de défis Parents versus Enfants propose un concept amusant et stimulant. Il s’agit d’un quiz de culture générale adapté aux enfants dès 8 ans et aux parents. Grâce à des questions conçues spécifiquement pour chaque groupe d’âge, tout le monde peut participer sur un pied d’égalité. C’est une excellente activité pour apprendre tout en s’amusant, renforcer les liens familiaux et partager des moments de complicité. Les thèmes variés et les défis ludiques garantissent des parties animées où chacun peut tester ses connaissances et surprendre les autres. Idéal pour animer une soirée ou occuper un après-midi en famille, ce jeu plaira aux petits comme aux grands.

