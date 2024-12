Minuit passé – Ed. Delcourt

Minuit passé est un récit complet, de Gaëlle Geniller, paru aux éditions Delcourt, fin octobre 2024. Un bel album, un roman graphique fantastique, onirique, qui présente le retour d’un homme dans la maison en son enfance, entre souvenirs oubliés, insomnies et présence étrange.

Il y a des personnes qui dorment, il y en a qui rêvent, et il y a ceux qui trouvent la nuit aussi claire que le jour. Mais il y en a d’autres pour qui le jour est aussi sombre que la nuit. Il est minuit sur la pendule, un homme ouvre les yeux. Il est allongé sur le canapé, avec un enfant dans les bras. Guerlain se redresse, toujours avec son enfant dans les bras. Il lui explique qu’ils vont se coucher, qu’il peut garder ses yeux fermés. Il prend un livre dans la bibliothèque, monte les escaliers, puis passe dans un couloir avec plein de portraits. Dans la chambre de Nisse, il couche le petit garçon dans on lit avant de lui souhaiter une bonne nuit. L’enfant souhaite en retour une bonne nuit à son papa. Le lendemain matin, Guerlain descend les escaliers, s’étire, va dans la cuisine.

La bande dessinée est à la fois sensible et envoûtante, plongeant le lecteur dans un univers étrange et onirique. À travers une narration délicate, elle explore les relations humaines et les souvenirs, en jouant sur la frontière entre le réel et l’imaginaire. L’histoire, teintée de mélancolie, évoque des thèmes universels comme l’amour, la perte et la quête de soi, tout en laissant une large place à l’interprétation personnelle. Ce récit touche au cœur grâce à son atmosphère unique, où chaque détail semble chargé de sens. Les dialogues subtils et les silences éloquents participent à l’émotion qui s’en dégage. Le dessin, quant à lui, est un véritable atout. Il se trouve élégant, délicat et expressif, il amplifie la dimension poétique et immersive de l’œuvre. Chaque page est une invitation à s’attarder, tant le trait fin et les couleurs apportent une profondeur visuelle captivante.

Minuit passé est un beau récit complet touchant et onirique, des éditions Delcourt. Un album captivant et sensible, qui présente un huis clos étrange, entre souvenirs et fantômes. Le bel ouvrage se conclut avec un copieux et joli cahier graphique.

Lien Amazon