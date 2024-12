Deux jeux de société Mattel à glisser sous le sapin pour Noël

Mattel, grand acteur des jeux de société, propose deux incontournables revisités pour animer les fêtes de fin d’année : SOS Ouistiti Panique dans l’arbre et Pictionary Adults Only. Ces versions modernisées promettent de ravir petits et grands, tout en apportant une touche d’originalité et de convivialité.

SOS Ouistiti, qui célèbre son 25ᵉ anniversaire, revient dans une édition renouvelée. Ce jeu culte invite les joueurs dès 5 ans à retirer des baguettes colorées d’un arbre instable tout en évitant de faire tomber les singes suspendus, mais aussi lémuriens ou paresseux. Simple à comprendre mais stratégique, il développe la motricité fine et l’observation tout en créant des moments de suspense hilarants. Idéal pour des parties en famille ou entre amis, SOS Ouistiti garantit des éclats de rire et des retournements inattendus. Une belle façon de redécouvrir un classique dans une version pensée pour les nouvelles générations.

Pictionary Adults Only, quant à lui, s’adresse à un public de 18 ans et plus, avec une touche d’humour osé. Cette version audacieuse du célèbre jeu de dessin propose des thèmes réservés aux adultes, ajoutant une dimension décalée et amusante aux parties. Les joueurs doivent illustrer des concepts parfois absurdes ou farfelus, créant des situations mémorables et des fous rires en cascade. Parfait pour les soirées entre amis, ce Pictionary revisité renouvelle le plaisir du dessin, même pour les moins doués. Un jeu où la créativité et l’autodérision sont les clés d’une ambiance festive.

Avec SOS Ouistiti : Panique dans l’arbre pour rassembler petits et grands, et Pictionary Adults Only pour des soirées pleines de rires et de surprises, Mattel offre deux jeux aux atmosphères différentes mais tout aussi captivantes. Des idées cadeaux parfaites à glisser sous le sapin de Noël pour garantir des fêtes animées et inoubliables.

