Le grand imagier animé de la nature est un ouvrage des éditions Larousse, paru fin septembre 2021, qui propose aux jeunes enfants de s’éveiller et de découvrir des mots autour des saisons, des plantes, des animaux, des couleurs, des oiseaux, de la vie…

Le livre débute, tout de suite, avec une grande double page qui présente la nature, c’est-à-dire tout ce qu’il y a dans les airs, autour de soi et sous les pieds. Les arbres, les fleurs, les fruits, les animaux, la Terre, font partie de la nature. Des milieux différents naturels, font aussi partie de cette nature, il y a le désert avec le dromadaire, la banquise avec le bébé phoque, la forêt avec le faon, l’océan avec la baleine, la rivière avec le silure, ou encore la montagne avec la marmotte. A la double page suivante, ce sont les plantes à découvrir, et tout commence avec une graine ! Ainsi, on découvre une graine d’haricot qui va se développer et grandir, pour devenir une petite plante.

A chaque nouvelle double page, les jeunes lecteurs vont découvrir un nouveau thème, comme la nature, les plantes, les petites bêtes et fleurs des champs, les bois, les arbres, les mares, la mer, la montagne, les oiseaux et les plus beaux animaux. L’imagier est grand, complet et interactif, proposant aux enfants de répondre à des questions, permettant ainsi de s’éveiller et d’enrichir son vocabulaire au fur et à mesure des lectures. Plus de 50 rabats permettent aussi aux petits de participer activement à cette découverte et éveil. Comme un imagier, à côté d’une image ou d’une illustration se trouve un mot à associer. L’ouvrage est solide, avec des pages épaisses, cartonnées, qui accompagne les tout-petits dans leur découverte de la nature, avec des devinettes simples et des volets à soulever, de nombreuses belles photographies à découvrir et des mots à apprendre. L’univers est coloré et doux, très attrayant, avec de nombreuses photographies et quelques illustrations amusantes et colorées.

Le grand imagier de la nature est un bel ouvrage des éditions Larousse, qui invite les tout-petits à s’éveiller à la nature à travers ce livre complet et interactif, entre devinettes simples, rabats à soulever, pour trouver les réponses et belles photographies.